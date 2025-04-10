Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 апреля начнет выполнять ежедневные полеты между Москвой и Владикавказом.

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«Открываем рейсы из Москвы во Владикавказ уже с 24 апреля. <> Осетия — это не только вкусные пироги с богатой традицией, но еще много других колоритных региональных блюд. А если вы приехали в Осетию не за едой, то прогуляться там тоже есть где», — сообщается в телеграм-канале компании.

Туристам, отправляющимся во Владикавказ, в авиакомпании особо рекомендуют совершить экскурсии по Городу мертвых и Дзивгисской наскальной крепости.

Из Москвы во Владикавказ вылет будет осуществляться из аэропорта Домодедово в 10:00, из Владикавказа в Москву — в 14:10. Время в полете — 3 часа 10 минут.

Минимальная стоимость билетов из Москвы составляет 11 774 рубля, из Владикавказа — от 9474 рублей.

В конце марта сообщалось, что на ежедневные рейсы из Москвы во Владикавказ и обратно также переходит авиакомпания S7.