Турист отсудил у аэропорта 200 тысяч рублей за сломанную руку

Туристка из Омска отсудила у аэропорта Толмачево 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 100 тыс. руб. штрафа за то, что перед вылетом в Таиланд упала и сломала руку. Отпуск получился испорченным, а лечение длительным.

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Неприятный инцидент произошел в марте прошлого года. Наталья подходила с чемоданами к зданию аэропорта, не заметила припорошенный снегом лед, поскользнулась и упала. Боль была острой поэтому пришлось обратиться в медпункт. Там женщину осмотрел фельдшер, дал обезболивающие препараты, пострадавшую руку зафиксировал с помощью повязки, и Наталья улетела в Таиланд.

Однако сразу после прилета в Паттайю женщина была вынуждена поехать в госпиталь, где ей сделали рентген и поставили диагноз – перелом лучевой кости. О полноценном отдыхе можно было забыть: ни купаться, ни посещать длительные экскурсии Наталья не могла.

По возвращении в Россию туристка продолжала лечение – оно продлилось еще около 2 месяцев. А затем обратилась в суд с иском против аэропорта Толмачево. По ее мнению, в том, что снег не был очищен, а наледь перед входом в здание аэровокзала не убрана, ответственность несет как раз воздушная гавань.

В Толмачево с претензией не согласились. Ссылались на то, что услуги по уборке привокзальной территории возложены на клининговую компанию, каких-либо замечаний по качеству уборки в тот злополучный день не выявлено, причинно-следственная связь между падением туристки в Новосибирске и ее обращением в госпиталь в Паттайе не доказана. Кроме того, представитель аэропорта утверждал, что, поскольку «истец не являлась потребителем услуг аэропорта, к рассматриваемой ситуации положения Закона о защите прав потребителей применению не подлежат».

Однако Октябрьский районный суд Омска с этими доводами не согласился. Аэропортовый сбор, который получает в том числе Толмачево, включен в стоимость авиабилетов, то есть пассажирам оказывается возмездная услуга, а значит, ничего не мешает применить к этой ситуации положения Закона о защите прав потребителей. Факт падения туристки на привокзальной площади и наличие наледи был подтвержден свидетельскими показаниями (при этом рапорт оперуполномоченного линейного отдела полиции в аэропорту, где сказано, что «причиной падения гражданки стала ее неосмотрительность», судом принят не был). Все остальное доказывалось медицинскими документами. В итоге было принято решение о компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб. Кроме того, аэропорт заплатит 100 тыс. руб. штрафа (он избежал бы его, если бы удовлетворил требования туристки добровольно) и компенсирует расходы, в том числе по переводу медицинских документов.

Высокий размер компенсации морального вреда (он почти в 2 раза выше стоимости тура) объяснили в том числе «возрастом истца на момент получения травмы – 48 лет, тяжестью полученных повреждений (вред здоровью средней тяжести), невозможностью полноценного отдыха в Таиланде, длительностью лечения, процессуальной позицией ответчика, отрицающего свою вину».

Представители аэропорта Толмачево подали апелляцию, но безуспешно – Омский областной суд оставил в силе первоначальное решение.

Ранее мы написали, что туристке, которая не улетела на отдых из-за ошибки в загранпаспорте, удалось отсудить компенсацию морального вреда, лишь немногим уступающую сумме материального ущерба из-за потерянных трех суток отдыха в Турции.