Президент РСТ заявил о потере интереса к Анапе

Краснодарский край все реже рассматривается российскими туристами как место, где можно провести летний отдых. Россияне не хотят отдыхать в местах, покрытых мазутом после экологической катастрофы, поэтому отменяют забронированные заранее отели и гостиницы.

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По словам президента РСТ Ильи Уманского, количество бронирований в отелях Краснодарского края уже упало примерно на 41%.

В результате по подсчетам экспертов туристов в этом сезоне в Анапе будет в два раза меньше, чем обычно. Это привело к снижению цен на отдых в городе почти на 50%.

Между тем, ранее сообщалось, что Крым набирает популярность среди российских туристов. Эксперты назвали, во сколько обойдется семейных отдых в Турции летом этого года.