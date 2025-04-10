Туристы шокированы ценами на двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга в Адлер

В преддверии летнего сезона туристы возмутились высокими ценами на билеты в купейные вагоны двухэтажного фирменного поезда №35/36 «Северная Пальмира», курсирующего между Санкт-Петербургом и Адлером. Данный ид поезда привлекает туристов скоростью – 37,5 часов в пути. Альтернативные, более медленные поезда №99/100 и №479/480, которые следуют в Сухум и Адлер из Северной столицы, предлагают более доступные плацкартные вагоны.

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Стоимость поездки в купе достигла 21-22 тыс. рублей на одного пассажира, что делает железнодорожное путешествие сопоставимым, а иногда и более дорогим, чем авиаперелет. Пассажиры, планирующие поездку в июле, столкнулись с резким скачком цен, когда билеты на четверых за сутки подорожали с 45 до 70 тыс. рублей.

Многие теперь склоняются к выбору авиаперелета, так как цены на билеты на самолет оказываются конкурентоспособными. В системе бронирования на начало июля нижние полки в купе доступны за 21,9 тыс. рублей, верхние - за 17,7 тыс. По информации «Турдома», самые дешевые авиабилеты начинаются от 16 тыс. рублей в одну сторону без багажа. Самые бюджетные варианты перелета туда и обратно в июле обойдутся в 32 тыс. рублей с ручной кладью или в 38 тыс. с багажом.

Недовольные пассажиры обращаются в соцсети РЖД с вопросами о причинах резкого роста цен. Предполагается, что это может быть связано с новой льготой для детей в двухэтажных купе «Северной Пальмиры». Представители РЖД отвечают стандартной фразой о формировании цен в зависимости от спроса и рекомендуют бронировать билеты заранее, сообщает портал «Все о путешествиях».

Ранее «Кубань Информ» писал, что пенсионерка сэкономила на отдыхе в Адлере и поделилась лайфхаками. Женщина рассказала, как ей удалось потратить всего 50 тысяч рублей.