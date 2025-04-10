Роспотребнадзор ответил на вопрос о безопасности пляжей Кубани

На данный момент Роспотребнадзор не располагает официальными данными о пригодности пляжей Краснодарского края и Крыма для отдыха туристов на фоне разлива нефти в Черном море. Сроки появления такой информации также остаются неясными. Об этом рассказал начальник управления ведомства Тимур Мурагимов.

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По его словам, на сегодня у Роспотребнадзора просто нет подтвержденных данных о безопасности береговой линии. Кроме того, этот вопрос теперь находится в ведении специальной правительственной комиссии, и окончательное решение будет приниматься именно там.

Он также добавил, что любое заключение должно опираться на точные и проверенные данные. Но все ответственные ведомства принимают исчерпывающие меры для скорейшего разрешения ситуации.

Отвечая на вопрос о сроках появления официальных данных, представитель Роспотребнадзора пояснил, что они зависят не от Федеральной службы, а от правительственной комиссии. Ее возглавляет вице-премьер Виталий Савельев.

Со своей стороны, в Минпросвещения объяснили, что министерство не может гарантировать безопасность купания детей в Черном море во время отдыха в лагерях. Причина простая – отсутствие соответствующего заключения Роспотребнадзора.

Отметим, отчет ведомства ждали еще в начале марта. В Минэкономразвития подчеркивали, что без него многие туристы не спешат бронировать размещение на Черном море и в частности в Анапе. Из-за этого курортный сезон оказался под вопросом. Более того, оперштаб Кубани до сих пор сообщает о новых выбросах мазута на береговую линию в районах курортов.