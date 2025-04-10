Аналитики составили топ российских направлений на лето

Аналитики сервиса «Авиасейлс» проанализировали ранние бронирования путешественников на лето и выяснили, что за последний месяц туристы купили 51% от всех авиабилетов с начала года на летний сезон, что на 12% больше, чем в прошлом году. RT ознакомился с результатами исследования.

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Так, большая часть купленных авиабилетов приходится на внутренние направления — 66%.

«Наибольшая доля внутренних перелётов — в Сочи (18% от всех бронирований по России). Также путешественники активно бронируют рейсы в Калининград (13%), Санкт-Петербург (11%), Москву (10%) и Минеральные Воды (6%)», — утверждают эксперты.

Отмечается, что средняя продолжительность поездок по России составит девять дней, а дольше всего отдыхать будут в Сочи и Минеральных Водах — в среднем 11 дней.

Каждый пятый авиабилет в поездках по России приходится на пассажиров с детьми, добавили в сервисе.

За границу забронировано 34% от всех авиабилетов, рассказали представители компании.

«Чаще всего планируют летний отдых в Турции (13%), Казахстане (8%), Армении (7%), Китае (6%) и Белоруссии (5%). Средняя продолжительность отдыха за рубежом выше, чем по внутренним направлениям, — 12 дней. Больше всего времени туристы планируют провести в Китае — две недели. В путешествие с детьми отправятся 14% туристов», — заключили специалисты.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования на майские праздники и рассказали, что значительнее всего вырос интерес российских туристов к Абхазии.