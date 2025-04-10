Чем намерены привлекать туристов в ЕАО

В Еврейской автономной области на май запланированы первые туристические поездки на промышленное предприятие, аналогов которому в стране нет. Жителей и гостей региона пригласят посмотреть, как добывается брусит - именно здесь единственное в России месторождение этого минерала.

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Брусит - это фишка ЕАО, которая может сделать область привлекательной для туристов. Природный минерал добывают в Кульдурском руднике - крупнейшем в мире месторождении. Увидеть продукт сегодня можно и на одной из улиц Биробиджана - красивый белоснежный камень украшает стелу. Это гордость жителей области и их надежда на приток путешественников. Пока регион вниманием приезжих не избалован, и тому есть логичное объяснение.

Сегодня в основном едут в Биробиджан из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска, что называется, денек погулять. Но тут сталкиваются с отсутствием необходимой для приезжих инфраструктуры. Это мы испытали на себе, когда отправились в соседнюю область на экскурсию: туалеты надо умудриться отыскать, один-единственный ресторан предлагает блюда еврейской кухни, а музей не работает по выходным.

Возникает вопрос: а на кого тогда он рассчитан? Есть экскурсии по синагоге, но надо знать, с кем о них договориться, да и про сам город послушать интересно - рассказал бы кто.

Но тут замкнутый круг: гостей отпугивает отсутствие инфраструктуры, а она не появляется, потому что мало туристов.

- Нашли выход - с этого года начинаем проводить по выходным ярмарки и фестивали. Такие мероприятия всегда привлекают гостей из других регионов. Взять хотя бы фестиваль варенья в Хабаровском крае - как изменилось село Дормидонтовка за годы его проведения. Мы сейчас также подали заявку на грант, чтобы провести скрипичный уличный фестиваль в Биробиджане - должно быть интересно, - говорит советник губернатора ЕАО Рената Яковлева.

Но это пока в будущем. Сейчас гостей сможет заинтересовать промышленный туризм - он моден и не требует развития городской инфраструктуры. Группу привозят на объект, рассказывают, дают пофотографировать и везут обратно. Добираться недалеко - примерно полтора часа на машине от Биробиджана.

Показать туристам Кульдурский карьер - давняя мечта Ренаты Яковлевой. Советник объясняет - большинство и представления не имеет, в каких условиях добывают минерал.

- Во-первых, там потрясающе красиво. Это не просто промышленный карьер, где грязно, разрыто, - все очень функционально. Владельцы сделали его максимально современным, имеются удобные дома для проживания сотрудников. Карьер находится в сопках, откуда открываются шикарные виды. Можно посмотреть, как огромные самосвалы подъезжают за минералом, с высоты они кажутся детскими игрушками. Сделана смотровая площадка специально, чтобы заезжать наверх и любоваться, но пока лучше дождаться сезона цветения багульника - он растет на склонах. Получатся отличные фотографии, - уверяет Рената Яковлева.

Сейчас власти ведут переговоры с руководством предприятия о возможности для туристов понаблюдать за взрывными работами, бурением породы. Это зрелищно, но, главное, чтобы было безопасно.

Основными потребителями промышленного туризма в ЕАО видят школьников - их такие поездки вполне могут вдохновить связать свою жизнь с предприятием и родным регионом. Ведь в этом и есть тот самый патриотизм - работать на малой родине. Для ребят, скорее всего, туры на Кульдурский бруситовый карьер будут бесплатными.

Второй точкой возможного притяжения туристов в ЕАО должен стать железнодорожный мост в Китай. Этот объект туристического внимания появился недавно, но и тут есть что рассказать и чем удивить гостей. В перспективе в экскурсию включат поездку по мосту через Амур.

В планах региональных властей - экскурсии по ночному Биробиджану с рассказами об архитектуре. Одно только здание филармонии чего стоит! Это просто шедевр советской инженерной мысли. Туристам будет интересно побывать внутри, заглянуть за кулисы, рассмотреть фигурки на здании, отгадать всех муз на Театральной площади. Для туристов планируют оборудовать смотровые площадки на сопке с телебашней, откуда открывается вид на Биробиджан с двух сторон. Сейчас ведутся поиски инвестора, готового вложить средства в объекты.

Точкой притяжения должен стать и фестиваль пчеловодов. По задумке он откроет путешественникам пути на пасеки региона - здесь можно будет развивать сельскохозяйственный туризм.

Еще один объект, где готовы принять туристов, - подворье "Дворик Надежды". Расположен он в 20 минутах езды от Биробиджана. В фермерском хозяйстве энтузиасты разводят страусов, держат экзотических животных и с удовольствием рассказывают о них гостях. А также могут показать, из чего складывается рабочий день фермера.

- В ЕАО сегодня развивается питомниководство. Это тепличные хозяйства, где выращивают растения для декоративного озеленения населенных пунктов и восстановления леса. Мы заметили, что жители Дальнего Востока, к сожалению, мало знают о местной растительности, а ведь тут есть красивейшие и уникальные породы. Те же дубы монгольские больше нигде не растут, только здесь. Людям надо рассказывать о природе своего региона, особенно детям, чтобы они ценили и любили свой край. В прошлом году мы заложили все эти питомники, экскурсии начнем уже с осени, чтобы саженцы немного подросли и было что показать туристам, - объясняет Рената Яковлева.

С начала 2024 года в индустриальном парке "Шалом" в Биробиджане выращивают стратегически важный для лесовосстановления саженец - лиственницу даурскую. За два года здесь планируют выйти на ежегодную проектную мощность в пять миллионов саженцев.