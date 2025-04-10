Стоимость ночи в гостиницах на лето подорожала

При этом, есть направления, где показатель средней стоимости ночи в бронированиях на лето снизился. Среди них Евпатория, Минводы, Феодосия, Алушта и Кемерово.

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Стоимость ночи в гостиницах и апартаментах в России на лето увеличилась на 13% и достигла 6,3 тысячи рублей. В 2024-м была 5,6 тысячи рублей. При этом россияне все чаще выбирают для отдыха некурортные направления.

В сервисе-онлайн бронирования «Островок» рассказали «Известиям», в целом летний сезон 2025-го показывает рост спроса.

Туристы активнее выбирают исторические центры и крупные города для экскурсионного и культурного отдыха, а также гастрономии. Число ранних бронирований в Екатеринбурге возросло в 3,5 раза, в Пскове — почти вдвое, в Новосибирске — на 87%, в Великом Новгороде — на 47%, в Кисловодске — на 26%, в Калининграде и Ярославле — на 24%, добавили аналитики сервиса.

По топ-10 направлений внутри России динамика различается. Лидирует Петербург — средняя стоимость ночи составляет 6,3 тысячи рублей (+17%). На втором месте оказался Сочи — 6,6 тысячи рублей (+12%). Тройку лидером замыкает Москва — 6,4 тысячи рублей (+16%).

За ними следуют Калининград (5,5 тысячи), Зеленоградск (9,7 тысячи), Казань (5,5 тысячи), Сириусе (7,8 тысячи), Светлогорск (8,5 тысячи), Нижний Новгород (6,4 тысячи) и Кисловодск (5,7 тысячи рублей).

При этом, есть направления, где показатель средней стоимости ночи в бронированиях на лето снизился. Среди них Евпатория, Минводы, Феодосия, Алушта и Кемерово.

Ранее стало известно, во сколько обойдется летний отдых в Турции.