Россияне массово поедут отдыхать парами в мае

Большинство российских туристов на майские праздники поедут отдыхать парами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Tutu.ru, которые приводит ТАСС.

Отмечается, что в мае 82 процента россиян отправятся путешествовать парами. Еще 12 процентов опрошенных будут отдыхать одни, а 6 процентов — с детьми.

По информации сервиса, в 2025-м спрос на туры на майские выходные вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек за поездку на одну неделю составил 186,5 тысячи рублей.

Ранее специалисты определили связь между путешествиями и уровнем стресса. Исследование показало, что поездки улучшают настроение и помогают расслабиться.