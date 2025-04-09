Туристку с ребенком заселили в недостроенные апартаменты

Неудачным опытом бронирования апартаментов в Подмосковье поделилась с порталом TourDom.ru туристка из Мурманской области.

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Квартиру в Красногорске, представленную на одном из крупных онлайн-сервисов посуточной аренды как Na Ulitse Molodyozhnaya 2 Flat, Виктория оплатила заблаговременно, на даты с 17 по 20 марта. Уже по прибытии в столицу женщина получила сообщение от менеджера компании-арендодателя:

«У нас форс-мажор, заселим вас по другому адресу».

Виктория прилетела в Москву с годовалым ребенком, уставшим после дальней дороги. Выбора не было – пришлось соглашаться на непредвиденную замену, тем более что менеджер заверил:

«Этот вариант в разы лучше, особенно если вы с малышом».

Переведя залог 3500 руб. на личную карту менеджера (как тот попросил. – Ред.), туристка отправилась по новому адресу. Увиденное шокировало: предлагалось заселиться в квартиру с незаконченным ремонтом. На полу – строительный мусор, инструменты, остатки отделочных материалов. На мебели – толстый слой пыли. Вместо второй кровати – старый, замызганный матрас, прислоненный к стене. Не было ни посуды, ни гигиенических средств, проживать в такой обстановке, тем более с маленьким ребенком, было попросту невозможно. Не сдержав эмоций, Виктория написала менеджеру:

«Простите, конечно, но здесь кого-то убивали?»

На вопрос «Как спускаться с малышом по крутой лестнице?» (пригодная для сна застеленная кровать была только на втором ярусе. – Ред.) последовал издевательский ответ:

«Ногами».

Виктория связалась с онлайн-сервисом, через который бронировала жилье. Там извинились, тут же вернули оплату, предложили скидку 2500 руб. по промокоду на следующее бронирование. Туристам пришлось срочно перебираться в Москву, где удалось оперативно найти подходящую гостиницу.

Викторию возмутил тот факт, что после этой истории онлайн-сервис еще не одну неделю продолжал экспонировать на своей площадке квартиры своего недобросовестного партнера.

«Наши сотрудники рассматривают вопрос о прекращении сотрудничества с данным объектом размещения, но это процесс длительный, и нам потребуется дополнительное время» – переслала она в нашу редакцию ответ на свое обращение.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, по состоянию на 9 апреля квартира уже не предлагается на онлайн-площадке.

«Сотрудничество с данным партнером прекращено, апартаменты были заблокированы еще в марте, сделать в них бронирование сейчас невозможно. Гостье вернули залог», – заверили нас в онлайн-сервисе.

Между тем на других крупных платформах эти апартаменты по-прежнему выставляются. И, судя по отзывам, с той же ситуацией, в которой оказалась Виктория, сталкиваются и другие клиенты: «Заселили в неубранную квартиру», «Залог не возвращают».

В компании-арендодателе (ИП Щукина Наталья Александровна. – Ред.) корреспонденту TourDom.ru пообещали прокомментировать жалобу туристки, но до конца дня 9 апреля так и не дали ответа.