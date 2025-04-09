Продажи туров в Крым на лето выросли на 47%

Национальная Служба Новостей

Продажи туров в Крым на лето увеличились на 47%, в Севастополь - на 70% по сравнению с показателями 2024 года. Об этом рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Замминистра экономического развития сообщил о турпотоке на Черное море
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По его словам, россияне не опасаются поездок на полуостров.

Говорить о том, насколько насыщенным будет туристический сезон в Анапе, пострадавшей от экологической катастрофы, можно будешь лишь после официального решения Роспотребнадзора и заключения экологических служб, в целом Краснодарский край демонстрирует уверенный рост бронирования отелей. Об этом НСН ранее заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Отдых в России
Дмитрий Горин
Российский союз туриндустрии
Роспотребнадзор