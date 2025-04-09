На курорте «Эльбрус» этим летом откроются две новые экотропы

Две новые экологические тропы откроются для туристов этим летом на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Новые пешие маршруты посвящены 80-летию Победы и обороне Приэльбрусья в 1942-1943 годах.

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Презентация новых маршрутов прошла сегодня в ходе рабочей встречи полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки с замминистра экономического развития страны Сергеем Назаровым и гендиректором института развития Кавказ.РФ Андреем Юмшановым.

«Состоялась презентация двух новых экологических троп, посвященных 80-летию Победы и обороне Приэльбрусья в 1942-1943 гг. Они появились на легендарном "Эльбрусе" по инициативе Юрия Чайки. Оба маршрута начинаются на высоте 3500 метров над уровнем моря у музея обороны Приэльбрусья. Обе патриотические тропы будут доступны гостям Эльбруса в грядущем летнем сезоне», — сообщили в пресс-службе полпредства.

«Тропа к 105-му пикету» имеет протяженность 5,6 км, это радиальный маршрут. «Тропа Победы» протяженностью 6,7 км спускается на 3000 метров до станции «Кругозор». На протяжении обеих троп Кавказ.РФ обустроил информационные таблички, восстановил горные блиндажи, поставил бинокли и указатели.

В октябре прошлого года на склонах Эльбруса обустроили смотровую площадку, посвященную Великой Отечественной войне. Она стала самым высокогорным историко-туристическим объектом в России.