Стало известно, насколько заполнены детские лагеря Анапы

Детские лагеря Анапы заполнены на предстоящее лето на 21%, они вернули заказчикам более 500 млн руб., сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на круглом столе в Совете Федерации.

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«Мы провели анализ заполняемости организаций оздоровления и отдыха детей в Анапе и Темрюкском районе. Здесь средняя заполняемость пока, исходя из того, что уже законтрактовано, составляет всего 21%. Для сравнения, в прошлом году на текущую дату это было уже больше 90%», — сказал он.

Проектная мощность 27 детских лагерей Анапы и Темрюкского района составляет 92 тыс. мест. На сегодняшний день реализовано порядка 19 тыс. путевок. В 9 из 27 здравниц заполняемость составляет менее 5% или равна нулю, рассказал Вахруков. Он отметил, что турбизнес Анапы столкнулся с дефицитом оборотных средств. Крупные детские лагеря вернули заказчикам более 500 млн рублей.

Тем не менее местный бизнес оптимистично смотрит на предстоящий летний сезон, готовит альтернативные варианты отдыха, разрабатывает новые программы.

«Там, где есть санаторно-курортное лечение, бассейны, проблемы в меньшей степени возникнут, в большей степени - у бизнеса, который был ориентирован только на пляж и море», — считает замминистра.

В Анапе 36 объектов туристического показа: аквапарки, дельфинарии, парки приключений, музеи, винодельни. Минэкономразвития рассчитывает, что эти объекты позволят привлечь туристов даже в случае, если Роспотребнадзор примет решение о закрытии пляжей.