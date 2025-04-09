В России рассказали об изменении турпотока

Направление туристического потока в России кардинально изменилось за последние несколько лет. Об этом рассказал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов на Третьем белорусско-российском туристическом конгрессе.

"Могу сказать, что, наверное, за последние несколько лет - в Российской Федерации точно - кардинальным образом изменилось направление туристического потока", - сказал он.

По словам Соколова, поток туристов в значительной степени переориентировался на внутрироссийские направления.

"И сейчас мы являемся свидетелями, прямо сказать, жесточайшей конкуренции между регионами за туриста", - констатировал заместитель гендиректора ТАСС.

Он отметил, что в эту гонку включились совершенно неочевидные, на первый взгляд, с точки зрения туризма регионы.

"Все борются за туристов, турпоток, и это на самом деле привело к существенному росту качества. Я езжу очень много по России - вырос гостиничный сервис, ресторанный. По моей оценке, я вижу очень много пользы. Понятно, что есть еще куда расти, но тем не менее", - поделился он.

Соколов добавил, что, безусловно, Белоруссия точно так же в этой гонке участвует - и страна в целом, и регионы по отдельности.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Третьего белорусско-российского туристического конгресса в Минске.