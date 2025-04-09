Пассажиров предупредили о масштабах проверках в аэропортах Москвы

В аэропортах, на вокзалах и автобусных станциях Москвы и Подмосковья стартовали усиленные проверки безопасности. Правоохранительные органы выявляют нелегальных мигрантов, однако дополнительные меры контроля могут затронуть и обычных пассажиров, сообщает Mash.

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Сотрудники полиции досматривают багаж, проверяют документы и грузы. По данным МВД, такие меры связаны с приближающимися майскими праздниками и направлены на предотвращение возможных угроз.

Особое внимание уделяется гражданам стран Средней Азии. Полицейские не только сверяют документы, но и проверяют телефоны на наличие подозрительной переписки. Тех, кто вызывает сомнения, задерживают для дальнейшего разбирательства.

Только за первые сутки рейда в Московском регионе составлено 25 административных протоколов по статье «Нарушение правил въезда или пребывания в РФ». Для выявления нарушителей используются обновленные базы данных.

Параллельно власти усиливают контроль за нелегальными перевозчиками. После недавнего постановления правительства Подмосковья около аэропортов активно выявляют таксистов без лицензии, выписывая им штрафы.

Силовики утверждают, что все меры направлены на безопасность граждан, однако пассажирам советуют заранее планировать поездки – возможны задержки из-за проверок.