В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на трех пляжах

Новые выбросы нефтепродукта на побережье курортного города обнаружены в результате утреннего мониторинга, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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Фрагменты мазута, в частности, выброшены на берег у отеля "Пляжный поселок". Здесь уборкой занимается команда Выселковского района Кубани.

Также новые загрязнения появились на участке береговой полосы между селом Витязево и станицей Благовещенской и Центральном пляже Анапы. Эти территории закреплены за волонтерами из Лабинского и Абинского районов соответственно.

"Новые фрагменты мазута убирают в первую очередь, затем продолжают деликатную очистку береговой линии", - уточнили в оперштабе.

Как ранее писала "РГ", в минувшие выходные между Анапой и Темрюкским районом на десятикилометровом участке береговой полосы зафиксировали выбросы пальмового масла.