Туристка с животным столкнулась с непредвиденной проблемой

С непростой проблемой столкнулась туристка, которая планировала отправиться в путешествие на поезде с кошкой. За 2 месяца до путешествия женщина из Хабаровска приобрела билет в вагон, где разрешается перевозка животных в переноске. Однако за 10 дней до отправления состава ей пришло уведомление о том, что она пересажена в другой вагон без животных.

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Новых проездных документов у себя она не обнаружила, а единственным подтверждением изменений было только СМС от абонента FPC:

«Незамедлительно позвонила на горячую линию, где мне сообщили, что вагон, в который я купила билет, отцепили. Но точной информации, что новое место действительно закреплено за мной, дать не могут, так как нет доступа к персональным данным, и посоветовали обратиться в билетную кассу».

На следующий день женщина пришла на вокзал, но после длительного ожидания и выяснения обстоятельств со всеми специалистами так и не получила ясности по поводу своей судьбы.

«Мне сообщили, что еще не точно, что мой вагон отцепят. Это станет известно только накануне поездки! Но при этом выдали новый билет в ранее приобретенный мной вагон (№ 10) с пометкой "вагон закрыт". В предоставлении нового билета в замененный вагон мне было отказано. Как итог – моя поездка висит в воздухе, я буду вынуждена в 07:30 бегать по перрону с багажом и искать 10-й вагон, а в случае если не найду, искать 7-й».

Помимо этого, туристку не устроило, что ее пересадили на два отсека ближе к туалету – ей дали 29-е место. После возмущения на этот счет ей пришло еще одно СМС – теперь место в новом вагоне соответствует ранее купленному. Однако все остальные вопросы по-прежнему не решены, сообщила туристка в соцсетях перевозчика.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД модернизируют лист ожидания, после чего освободившиеся билеты по заявкам будут приобретаться автоматически без участия пассажира.