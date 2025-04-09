Владельцы каких средств размещения должны платить туристический налог

НК РФ предписывает уплату туристического налога организациям и физическим лицам, которые предоставляют места в принадлежащих им объектах временного проживающим в них лицам. Такие объекты на основании федерального закона о туризме включены в реестр, который классифицирует средства размещения для этих целей.

Данный закон предусматривает освобождение от налога ряда объектов, в том числе тех, которые оказывают услуги социального характера. Их не включают в указанный реестр.

Минфин высказал мнение о том, что туристический налог уплачивают налогоплательщики, которые соответствуют критериям, указанным в НК РФ, прописаны в федеральном законе и включены в соответствующий реестр.