Россияне назвали основные причины отказа от путешествий

В опросе приняли участие более 1300 человек. Согласно исследованию, финансовые ограничения стали основной причиной, мешающей людям путешествовать или ограничивающей их возможности. Среди опрошенных 65 % составили женщины и 45 % – мужчины. Среди других причин отказа от путешествий: усталость от длительных поездок (7 %); нежелание путешествовать в одиночку (6 %); проблемы со здоровьем (5 %); страх перед полетами (5 %); отсутствие интереса к туризму (2 %); неприятие новых мест (1 %). Остальные респонденты готовы путешествовать, передает РИАМО. Кроме того, в опросе о бюджете на поездку 62 % женщин считают достаточной сумму в 100–150 тысяч рублей, в то время как 58 % мужчин хватило бы до 50 тысяч рублей. Остальные участники, независимо от пола, считают, что для комфортного отдыха нужно более 150 тысяч рублей. Добавим, что россияне уже начали планировать отпуск. Некоторые жители нашей страны собирается отдыхать за границей, кто-то выбрал для себя турпоездку в Санкт-Петербург, другие будут любоваться природой родного края или уедут на дачу. Чем займутся наши соотечественники во время отпуска, читайте в материале «ФедералПресс». Фото: ФедералПресс / Мария Гридина