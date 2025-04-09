Символ верности: топ-7 мест для свадебной съемки на Кавминводах

Собрали локации, где можно сделать самые эффектные кадры в такой важный для влюбленных день.

Куда хочется вернуться

Самым атмосферным местом для свадебных фотосессий в Кисловодске считается Березовское ущелье. Этот каньон протяженностью около 18 км привлекает влюбленных со всей страны. Любая из его троп очень живописна — на склонах цветет множество видов растений.

— До смотровой площадки можно доехать на машине. Ущелье, названное по имени реки Березовая, — место редкой красоты с каменными исполинами высотой в сотню метров, — рассказывает фотограф Валентина Колодяжная. — Часто пары, которые устраивают здесь романтическую фотосессию, возвращаются и на свадебную.

Символ верности

От Березовского ущелья за 10−15 минут можно добраться до другой кисловодской локации — «Малой Третьяковки». Так в народе называют «Белую виллу» — музей-усадьбу художника Николая Ярошенко.

— Необычная архитектура и территория, усыпанная разнообразными цветами. Весной тут можно провести съемки на фоне традиционного растения японских пейзажных садов — глицинии. В июне зацветают яблони, распускаются пионы, — делится фотограф.

Во дворе старинной усадьбы проводят выездные регистрации. Молодожены выбирают музей еще и потому, что он ассоциируется у местных жителей с верностью. Супруга художника была его единственной спутницей и главной музой. Любовь к мужу она хранила и после его смерти, оберегая картины для потомков.

С атмосферой рыцарских турниров

В топ локаций для свадебных съемок в Кисловодске также входят Курортный бульвар и Нарзанные ванны. Особенно популярна Нарзанная галерея, напоминающая замок. Фотограф советует планировать съемки на ее фоне с 14:00 до 15:00, когда галерея закрыта для посетителей и есть шанс, что в кадр не попадут посторонние люди.

Все и сразу

Парк «Цветник» — одна из популярнейших локаций для фотосессий в Пятигорске. Весной благодаря большому числу тюльпанов на клумбах его называют «уголком Голландии». В начале апреля цветут нежные магнолии.

Снимки для свадебных альбомов в парке можно сделать также у бывшей кофейни Гукасова. По словам фотографа, локация удачна еще и благодаря близости к Дворцу бракосочетаний — пешком от него меньше пяти минут.

Синие склоны Машука

Если есть время, можно прогуляться до Эоловой арфы. Примечательна как она сама, так и скалы рядом — оттуда открывается панорамный вид на город, окрестные поселки — Горячеводский и Свободы, а также природные красоты Кавказского хребта. В начале апреля склоны окрашиваются в необычный синий цвет. Там цветут яркие мускари.

Неподалеку от Эоловой арфы расположены минеральные питьевые источники и ванны, а также такие известные места Пятигорска, как грот имени Лермонтова и Академическая галерея. В этих локациях получаются не менее колоритные снимки в счастливый для молодоженов день.

Словно на улочке Древнего Рима

Ни одна свадьба в Ессентуках не обходится без кадров на фоне величественного сооружения — Грязелечебницы имени Семашко. К этому культовому месту съезжаются молодожены не только со всего Северного Кавказа, но и из разных уголков России.

— Особенно колоритные фотографии получаются на фоне центрального фасада с большими высокими колоннами. В целом, Ессентукская грязелечебница — одно из красивейших зданий Европы. В любое время года. Грандиозность архитектурной задумки этого здания позволяет смело представить себя на одной из старинных римских улочек, — добавляет Валентина.

Для оригинальных снимков

От Грязелечебницы можно прогуляться до Курортного парка Ессентуков, где много уютных беседок и скамеек для романтических снимков, говорит фотограф. Воронцовская аллея и вовсе знаменита тем, что по ней когда-то гуляли Шаляпин и Маяковский.

В окружении вековых деревьев здесь расположены легендарная питьевая галерея источника № 17 Ореанда, в точности повторяющая колоннаду дворца Николая II в Ялте, и знаменитая Механотерапия — необычное здание, словно сошедшее с винтажных снимков маленьких европейских городов начала прошлого века. Здесь и сегодня можно позаниматься на дореволюционных тренажерах. Чем не идея для самой оригинальной фотосессии?