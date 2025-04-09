Пушилин рассказал о развитии и будущем туризма в ДНР

Туризм на побережье Азовского моря будет всячески развиваться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках экспертной программы по архитектуре и урбанистике «Вглядываясь в будущее» в Национальном центре «Россия». По его словам, руководство субъекта имеет множество перспектив в этом направлении.

Мы здесь точно будем развиваться, мы точно будем это делать, знаете, комплексно, потому что нужно ли отдохнуть, оздоровиться? Конечно, нужно. И такие возможности будут предоставлены. Нужно ли посмотреть что-то интересное, полезное и окунуться в происходящее сейчас событие, а потом это будет уже история? Конечно нужно. Визуализацию нужно сделать? Конечно, — сказал глава ДНР.

Пушилин также поделился планами по созданию парка трофейной техники, в котором будут применяться современные технологии в области интерактивного взаимодействия с экспозицией. Посетители смогут буквально вживую прикоснуться к выставке и узнать информацию об экспонатах.

У нас есть идея сделать парк трофейной техники. Это должно остаться. Это должно быть ощутимо. Плюс сейчас современные технологии позволяют сделать интерактивные панели, когда можно будет все это просмотреть быстро и на экране, и по сути вживую, — добавил Пушилин.

Ранее тревел-блогер Наталья Ансталь перечислила самые дорогие туристические направления на время майских праздников, назвав в их числе Камчатку и Дальний Восток. По ее словам, без учета перелета такие туры могут стоить до 100 тысяч рублей. Особый же спрос в этом году наблюдается на Карелию, добавила эксперт.