В Барнауле разработали маршрут для любознательных

В Алтайском крае разработали первый в регионе туристический маршрут, который погружает экскурсантов в мир науки, изобретений и настоящих открытий. Двухдневный тур "Путешествие в научный мир Барнаула" вошел в федеральный список маршрутов научно-популярного туризма.

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- Больше года команда Алтайского госуниверситета работала над созданием этого тура совместно с туроператором "Охота" при поддержке федерального проекта наука.рф, - рассказала корреспонденту "РГ" один из создателей маршрута, заведующая кафедрой рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства Института географии АлтГУ Наталья Биттер. - Мы надеемся, что в самое ближайшее время к нам поедут туристы не только со всего Алтайского края, но и из других регионов страны, из-за рубежа, чтобы познакомиться с нашей наукой.

Тур рассчитан в первую очередь на молодежь - школьников, абитуриентов, студентов, которые пока только выбирают будущую профессию. Но он будет интересен и широкой аудитории, поскольку наравне с научными достижениями освещает также исторические, культурные, экономические особенности столицы Алтайского края.

Как рассказали в Алтайтурцентре, в первый день путешествия участников ждет погружение в прошлое Барнаула, который в XVIII веке был одним из крупнейших горнозаводских, купеческих и промышленных центров. В то время город давал стране медь для пушек и колоколов, был серебряной столицей России - на заводах промышленника Акинфия Демидова выплавляли до девяноста процентов всего российского серебра. Славился Барнаул и своими учеными-изобретателями. Именно здесь Иван Ползунов создал первый в мире универсальный пароатмосферный двигатель. На Алтае была построена первая в России чугунно-рельсовая дорога и раскрыта тайна производства знаменитого булата.

Экскурсанты узнают историю появления ансамбля Демидовской площади и чем был знаменит в Российской империи Барнаульский сереброплавильный завод. Увидят ювелирный макет города середины XIX века в Нагорном парке и достижения астрономии и космонавтики в полнокупольных программах планетария. В ясную погоду смогут рассмотреть луну, звезды и солнечные протуберанцы через уличный телескоп, а в облачную отправиться на интерактивную экскурсию в музей старейшей в крае "Горной аптеки".

Второй день тура полностью отводится на посещение трех крупнейших вузов Барнаула - медицинского, технического и классического университетов. Туристы побывают в исследовательских лабораториях и научных центрах. При этом будут не просто наблюдать за работой ученых, а сами смогут поучаствовать в исследованиях.

Так, при посещении центра прикладной биотехнологии в АлтГУ экскурсантам предложат освоить приемы микроклонального размножения растений. А в большой теплице Ботанического сада Алтайского госуниверситета участники тура под руководством ученых потренируются правильно пересаживать комнатное растение и даже смогут забрать его в качестве сувенира.

Мнение

Александр Барышников, врио начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности: