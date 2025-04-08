Названы популярные направления для семейного отдыха в майские праздники

Самым популярным направлением для отдыха семей с детьми в майские праздники является Краснодарский край. Чаще всего предпочтение отдается Сочи, так как там множество развлечений и развитая инфраструктура. Об этом сайту aif.ru рассказали представители туриндустрии.

«Много парков, кафе, развлечений. Можно покататься на яхте, съездить на Красную Поляну, сходить на концерт», - отметил генеральный директор одной из турфирм.

Также часто семьи отправляются на майские праздники в Санкт-Петербург и Казань, которые изобилуют достопримечательностями. Большим спросом пользуются и круизные туры.

Не теряют популярности поездки с детьми за рубеж. Многие едут в ОАЭ, Египет и Турцию.

Ранее в разговоре со «Звездой» президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов заявил, что выгодные майские туры на популярные курорты уже раскуплены. Они закончились еще два месяца назад.