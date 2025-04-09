Как лучше добраться до курортов Северного Кавказа в сезон отпусков

Минтранс России продлил действие "единого билета" на курорты Северного Кавказа до 14 июня. Прямыми мультимодальными перевозками могут воспользоваться те, кто отправляется в Приэльбрусье, Архыз и Домбай.

Турист, купивший "единый билет" и прибывший в Минеральные Воды на самолете или по железной дороге, далее отправится к месту назначения, пересев в аэропорту или на вокзале на автобус. Маршрутов три - до поляны Азау в Кабардино-Балкарии, деревни Романтик в Архызе либо до поселка Домбай.

- Межсезонье часто называют лучшим временем для экскурсионного и культурно-познавательного туризма. Система "единого билета" облегчает логистику и помогает сократить время в пути. Это немаловажно для привлечения туристов. Также мы организовали новый остановочный пункт - это станица Зеленчукская, - сообщил генеральный директор АНО "Единая транспортная дирекция" Константин Угаров.

В Минводах завершили строительство большого терминала для внутренних рейсов с 28 стойками регистрации и пятью телетрапами. Сейчас он проходит техническое тестирование

Билеты "поезд + автобус" и "самолет + автобус" можно оформить в кассах транспортных хабов, онлайн-кассах, приложениях сервисов для покупки билетов и у туроператоров.

Кстати, в Минводах уже завершили строительство большого терминала для внутренних рейсов с 28 стойками регистрации и пятью телетрапами. Сейчас он проходит техническое тестирование, в конце апреля ожидается его открытие. Так что полеты также станут более комфортными. Этот аэропорт остается главными воздушными воротами Северного Кавказа. В прошлом году здесь обслужили 4,86 миллиона человек, что на 1,4 процента больше, чем в 2023-м. А пассажиропоток на международных рейсах достиг рекордного показателя за всю историю аэропорта - 1,07 миллиона.

В преддверии высокого туристического сезона число авиамаршрутов, особенно через Ставропольский край, увеличивается. Воздушные гавани уже перешли на весенне-летнее расписание, которое будет действовать с 30 марта по 26 октября. Среди новых направлений в аэропорту Минвод - Астана, Батуми и Бодрум. Кроме того, появились рейсы в Ижевск, Ханты-Мансийск, Надым, Ноябрьск и планируются маршруты в Омск и Ульяновск. Регулярные полеты обеспечивают авиакомпании "Азимут", "Ред Вингс", "Ижавиа" и "Ямал".

В июне авиакомпания "Ютэйр" открывает рейсы между Ставрополем и Сургутом. Популярное и востребованное направление Ставрополь - Москва (аэропорт Шереметьево) теперь также будет обслуживаться с увеличенной частотой рейсов. Это особенно актуально в майские дни, когда многие жители центральной России стремятся провести длинные выходные в горах Северного Кавказа.

По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта Ставрополя составил 593 тысячи человек - на восемь процентов больше, чем в 2023-м. Подавляющее большинство пассажиров воспользовались внутренними рейсами. В декабре 2024-го в Ставрополе открылся новый терминал с современными телетрапами, эскалаторами, лифтами и системой обработки багажа. Вместе с ним в эксплуатацию сдали и привокзальную площадь с паркингом на 230 машино-мест. Пропускная способность аэропорта после открытия терминала выросла до 800 тысяч пассажиров в год.

Железнодорожное сообщение к сезону отпусков тоже совершенствуется. РЖД в начале июня открывает новый маршрут Махачкала - Адлер. Состав пройдет через Гудермес, Грозный, Прохладный, Минеральные Воды, Армавир, Туапсе и Сочи. Из Адлера первый поезд отправится шестого июня, в обратном направлении он уйдет восьмого числа.

"Чтобы как можно больше путешественников смогли провести отпуск в теплых краях, этим летом мы запланировали около 170 пар поездов в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Они сделают свыше 28,8 тысячи рейсов - на три процента больше, чем в прошлом году", - сообщили в пресс-службе РЖД.

Уже доступны билеты на поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов в Нальчик, Минеральные Воды и Пятигорск. Для туристов это не только альтернатива автомобильным поездкам, но и возможность отправиться к курортам Кавказа без пересадок.

Грандиозными можно назвать и планы расширения дорожной инфраструктуры, но они не ориентированы на сезон отпусков. К примеру, до конца 2026 года в СКФО более 140 километров федеральных магистралей станут четырехполосными. Работы ведут на Ставрополье, в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Среди главных проектов - капитальный ремонт 14 дорожных участков, включая подъезд к горнолыжному курорту "Ведучи" в Чечне, трассы между Пятигорском и Черкесском, а также 14-километрового участка на дороги в Дербент. В центре внимания и трасса Р-217 "Кавказ", по которой ежедневно проезжает до 35 тысяч автомобилей. На отдельных участках идет расширение проезжей части, установка новых ограждений, строительство зон отдыха и сервиса. Развиваются обходы населенных пунктов. Сейчас строятся объезды Гудермеса и Владикавказа. В Хасавюрте проектируются развязки, путепроводы и мост через Ярык-Су - общая длина всего узла составит 21 километр.

Добавим, что за два последних года количество туристов, выбравших для отдыха СКФО, выросло на 40 процентов. Отдельные республики демонстрируют темпы даже выше этой цифры. Согласно информации минэкономразвития РФ, особенно активно растет турпоток в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

- Важно, чтобы регионы должным образом участвовали во всех наших туристических программах, в том числе в нацпроекте. Сейчас на Северный Кавказ такой спрос, что нужно по максимуму создавать инфраструктуру, потому что она здесь точно востребована. По одной из программ нацпроекта - "Единая субсидия" - в ближайшие три года СКФО предусмотрено выделить 1,7 миллиарда рублей, - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Дагестане.

Между тем

В декабре прошлого года была утверждена туристическая схема "Большой Кавказ", которая включает 13 горных кластеров, в том числе "Сулакский каньон" в Дагестане, "Ведучи Шарой" в Чечне, "Верхний Фиагдон - Даргавс - Кармадон" в Северной Осетии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и другие. А объединит их межрегиональная Большая Кавказская дорога протяженностью 1,4 тысячи километров, которая пройдет по территории всех семи субъектов СКФО - от Карачаево-Черкесии до Дагестана.

Средства на реконструкцию 117 километров - 14 миллиардов рублей - уже заложены в государственные программы регионов с перспективой реализации до 2027 года. Основная часть дороги (794 километра) - это уже существующие трассы, отвечающие нормативным параметрам. 491 километр необходимо реконструировать. По предварительным оценкам, на это потребуется около 30 миллиардов рублей.