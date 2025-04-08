Майские в Северной Осетии: что посмотреть и где остановиться

Начать свое путешествие по Северной Осетии лучше всего с Владикавказа. Если все погодные и растительные звезды сходятся, то на майские здесь как раз зацветают тюльпаны. Но не только этим примечателен город на Тереке. Непременно надо прогуляться по набережной, сфотографироваться с бронзовыми мужичками, играющими в нарды недалеко от площади Штыба. Затем пройти к проспекту Мира, предварительно взглянув на памятник Дзаугу Бугулову, и проследовать дальше к дому Вахтангова. Сюда стоит завернуть на экскурсию и выпить кофе. Затем заскочите в парк им. Коста Хетагурова полюбоваться лебедями, взять книги в шкафу для буккроссинга и, возможно, нырнуть в городок аттракционов. Вернувшись на проспект, идите до памятника Булгакову, чтобы погладить кота, сидящего у его ног. А потом — на Миллера, чтобы разгадать загадку Пушкина, едущего на не запряженной волами телеге, и увидеть немецкую кирху, в которой расположился филиал Мариинского театра.

Нагулявшись по Владикавказу, стоит отправиться в горы — например, в Куртатинское ущелье. В Дзивгисе можно осмотреть наскальную крепость и даже забраться в нее. После — проследовать к мужскому монастырю в Верхнем Фиагдоне, прикупить травяного чаю в монастырской лавке (он тут совершенно особенный, собранный и высушенный самими монахами), а затем подняться по ступеням, чтобы обозреть ущелье сверху. Из Фиагдона через несложный перевал, сфотографировавшись по пути возле башен и арт-объекта в виде осетинской буквы «æ», отправляйтесь в Даргавс, самый крупный склеповый комплекс Северного Кавказа. Вход на территорию платный, вместе с билетом вам выдадут юбку с запахом, если вы вдруг приехали в шортах, — тут так положено, не сопротивляйтесь. Кстати, такие же юбки выдают в Дзивгисе.

Из Даргавса можно отправиться в Кармадонское ущелье. Виды с верхней точки перевала поистине захватывающие. В теснине есть мемориал группе Сергея Бодрова — младшего, а на самом выезде из ущелья еще один — всем жертвам трагедии, схода ледника Колка. Он стоит на том месте, до которого добрался язык ледника.

Не менее интересны и привлекательны Мамисонское, Цейское и Дигорское ущелья. Недавно открывшийся курорт «Мамисон» наверняка заинтересует туристов канатной дорогой, живописными видами и историей. По пути в Цей остановитесь у легендарного всадника, покровителя путников и мужчин Уастырджи, как бы выпрыгивающего прямо из скалы. В Цее можно заглянуть в одно из главных святилищ Осетии — Реком, а затем покататься на канатке и пройтись до ледника. Весной здесь обычно уже цветут рододендроны. Достопримечательности Дигорского ущелья можно перечислять бесконечно. Из обязательных для посещения — музей в Задалеске, замок Фрегат и аул Галиат, самый настоящий древний мегаполис.

Во Владикавказе можно найти самые разные варианты жилья. Например, находящаяся на берегу Терека гостиница «Владикавказ» предлагает номера от 8700 рублей за ночь, Planeta Lux — от 5900. Цены в хостелах пониже — в «Арт Хостеле» можно переночевать и за 1211 рублей, а в «Рок хостеле» чуть дороже — 1426.

В Куртатинском ущелье в отеле Lats номера от 8300 рублей за ночь, в Panorama — от 7800, а оздоровительный центр «Роза ветров» предлагает варианты от 11 000 рублей. Цены на номера в гостевом доме «Ирбис» в Даргавсе стартуют от 9162 рублей.

Номер в отеле «Сказка» в Цейском ущелье можно снять от 6990 рублей, в гостевом доме «1950» на майские цены начинаются от 18 000, а в Chillawi camp — от 15 000.

Отель «Харес» в Дигорском ущелье предлагает номера от 9000 рублей. «Тана-Парк» в Стур-Дигоре — от 6000 рублей.

Понятное дело, в Осетии надо есть пироги. Выбор заведений во Владикавказе практически бесконечно велик. Из местного легендарного — поешьте фыдджын в кафе, о котором владикавказцы говорят «на тюрьме» (оно находится неподалеку от СИЗО). Пироги здесь просто космически вкусные. Отличная кухня в ресторане «Дендрариум». В центре города можно поесть восточного в Lookoom.

В Куртатинском ущелье стоит обратить внимание на «Долину солнца», рестораны «Панорама» и «Правый берег». В Даргавсе и Кармадоне заведений, в которых можно поесть, пока нет. А в Цейском ущелье кафе находятся при гостиницах и отелях. Примерно такая же ситуация в Дигорском ущелье.

Из Осетии можно привезти в подарок себе и близким сыр и мед. Во Владикавказе за ними можно смело отправляться на рынки. Не стесняйтесь все пробовать перед покупкой! Также везут в подарок местные спиртные напитки — пиво и араку. Из несъедобного популярны куклы в национальных нарядах, кожаные и ювелирные изделия местных мастеров. Если в поездке вы пользуетесь услугами гида, имеет смысл посоветоваться с ним и по поводу сувениров.

В Куртатинском ущелье сувенирная лавка есть у моста на Дзивгис. Заслуживает внимания и уже упомянутая монастырская лавка. Помимо чая в ней можно приобрести свечи, иконы, серебряные украшения. В Дигорском ущелье есть сувенирные магазинчики в Мацуте.