Отели Анапы стали снижать цены на летний сезон

Отели в Анапе снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне в пределах 14%. Теперь стоимость десяти ночей на курорте начинается от 73 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на результаты одного из последних исследований.

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Решение было принято в связи с крушением танкеров в Керченском проливе, считают аналитики. При этом, несмотря на ЧП, многие туристы не отказались от идеи посетить Анапу, но хотят сделать это "позже, когда все точно уберут".

Самое значительное снижение среднесуточного тарифа с учетом питания было зафиксировано в отелях второго уровня. В период с июня по сентябрь цены на проживание в гостиницах этого сегмента снизились в среднем на 13,8%. В частности, в июне цены опустились на 18,5%, в июле – на 14,9%, в августе – на 12,6%, а в сентябре – на 9,1%.

В зависимости от месяца, класса отеля и типа питания стоимость десяти ночей в отеле может варьироваться от 73 до 237 тысяч рублей. В частности, в бюджетных отелях цена составит от 73 до 96 тысяч рублей, в отелях категории трех звезд – от 97 до 125 тысяч рублей, а в отелях категории четырех звезд – от 179 до 237 тысяч рублей.

Также аналитики выяснили, что в этом году в Анапе будут работать 585 классифицированных объектов размещения, среди которых восемь отелей имеют пять звезд, 51 – четыре звезды и 183 – три звезды.

Вместе с тем другое исследование позволило выявить рост интереса российских туристов к отдыху в Абхазии, пишет RT, добавляя, что к началу мая было оформлено в четыре раза больше заказов, чем в прошлом году.

"В четыре раза увеличилась и популярность Катара. Узнаваемость страны среди россиян в последние годы становится все больше, а удобные и доступные прямые рейсы, сравнительно невысокие цены на проживание и активное развитие туристической инфраструктуры делают ее очень привлекательной", – пояснили эксперты.

Вместе с тем выросла популярность и путевок в ОАЭ, Египет, Индию и на Шри-Ланку. По данным аналитиков, на майские праздники в этих странах было оформлено в два раза больше заказов.

Специалисты объясняют это тем, что данные направления идеально подходят для пляжного отдыха в начале последнего месяца весны. Их выбирают те, кто не может дождаться начала купального сезона.

Среди популярных направлений оказались и некоторые европейские страны. Речь идет о Греции (количество бронирований выросло на 80%), Венгрии (+60%), Испании (+27%), Австрии (+20%) и Италии (+10%).

Кроме того, в этом году значительно больше российских путешественников отправятся в начале мая в Армению (+65%), Вьетнам (+43%), Сингапур (+33%) и Китай (+21%), заключили эксперты.

Ранее сообщалось о введении властями Индонезии новых правил для туристов, планирующих отдых на Бали. В частности, все гости острова теперь обязаны носить скромную одежду при посещении религиозных объектов, достопримечательностей и общественных мест.

Также во время путешествия туристам необходимо будет оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий – это примерно 10 долларов США.