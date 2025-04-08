Назван самый популярный оздоровительный курорт апреля

Ставропольский город-курорт Кисловодск стал лидером среди популярных направлений для оздоровительного туризма в апреле. Рейтинг оздоровительных территорий страны составил российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

«Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для оздоровительного туризма в апреле 2025 года. Согласно данным сервиса, город-курорт Кисловодск занял первое место в десятке самых популярных направлений России для оздоровительного туризма в этом месяце. На втором месте Ялта, а на третьем — Геленджик», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Он добавил, что Кисловодск на сегодня является одним из самых известных бальнеологических курортов России и стал практически олицетворением философии здоровья.

В топ-10 популярных оздоровительных направлений в апреле вошли еще два города Ставрополья — Ессентуки (4-е место) и Железноводск (6-е место). На 8-й и 9-й позициях — Домбай и Архыз (Карачаево-Черкесия).

Кисловодск и Пятигорск также попали в апрельские десятки самых популярных направлений для отдыха с детьми и отдыха в апартаментах.