Туристы опасаются ошибочной блокировки из-за борьбы РЖД с перекупщиками

В РЖД объявили, что накануне летнего сезона корпорация усилит борьбу с перекупщиками билетов. Для этого совместно с IT-компанией был разработан специальный сервис, который и будет отслеживать нелегальные операции на сайте железных дорог и в приложении «РЖД Пассажирам».

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В РЖД пояснили, за что именно можно схватить блокировку. Так, систему может смутить оформление сотен электронных билетов в год или оформление сотен различных пассажиров в течение одного календарного года с обычных аккаунтов физических лиц – для оформления большого количества билетов существуют сервисы групповой перевозки.

Подключение к одной учетной записи одновременно с нескольких устройств также под запретом. Если зафиксируют выход более чем с 7 устройств, то тоже отправят в бан.

Есть и те параметры, что до конца не конкретизированы с точки зрения цифр: например, банить будут за многократные бронирования мест без последующей оплаты и оформления билета, а также массовые возвраты купленных электронных билетов.

Это и вызывает сомнения у туристов, не окажутся ли они ошибочно принятыми перекупщиками. Например, опасаются попасть под блокировку те, кто приобретает билеты на детские группы – спортивную команду, выезжающую на соревнования, или класс, который едет в другой город на экскурсию. Кроме того, судя по комментариям, есть пассажиры, которые за 90 дней не могут определиться с выходными, покупают несколько билетов в разные даты, потом лишние сдают, рискуя тем самым попасть под «статью» о массовых возвратах.

Или еще один случай, описанный пассажиром:

«Если мне надо отвезти на каникулы ребенка с пересадками в другой город, где его заберут родственники и отвезут уже в город назначения, то приходится покупать сразу 12 билетов. Это если везет один сопровождающий. А если два, то и того больше. Это и есть массовое оформление билетов на поездки длительностью более 4 часов».

Впрочем, для блокировки, согласно разъяснениям железных дорог, нужно приобрести сотни электронных билетов. Чтобы отправить школьника на каникулы и вернуть домой, требуется все-таки меньшее количество.

Ранее TourDom.ru написал, что РЖД готовят масштабное обновление сервиса «Лист ожидания». Оно позволит системе автоматически выкупать освободившиеся билеты без ручного подтверждения пользователя. В то время как сейчас, если билет появляется в продаже, система резервирует его на 2 часа, и пассажир должен вручную подтвердить и оплатить бронь.