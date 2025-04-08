В «РЖД» ответили, есть ли дефицит билетов на южные направления

В «РЖД» не подтвердили дефицит билетов на южные направления
Вопрос дефицита билетов на южные направления подняли в ходе железнодорожной конференции «PRO//Движение.Туризм».
«Мы сталкиваемся с ситуациями, когда возникают отличные от нормативов алгоритмы действий, которые приводят к тому, что билетов на отдельных направлениях становится меньше. Есть традиционные и любимые нашими пассажирами поезда, направления, например, южное, на которое билеты быстро раскупаются», – сказал заместитель генерального директора «РЖД» Иван Колесников.
По его словам, летом на юг курсирует порядка 60 пар поездов. В несезон – порядка 30 пар.
«И каждый год добавляем количество мест, предлагаемых к перевозке. В этом году увеличим их количество на 2%», – добавил И. Колесников.
Статистику в разрезе глубины продаж в 90 дней представил генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов:
«Мы каждый день ведем статистику [по выкупу билетов в южном направлении], прошлый год показал, что есть над чем работать. Сегодня статистика следующая: [говоря о] ввозе на юг, со всех городов России сегодня [выкуплено] менее 40% мест, более 60% еще в продаже. В обратном направлении то же самое. Меньше всего мест сейчас в направлении Кавказских Минеральных Вод – там продано более 50% до 6 июля».