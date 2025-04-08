Добраться до курорта «Мамисон» теперь будет проще

Автобусный маршрут до курорта "Мамисон" запустили в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

"Добраться до курорта "Мамисон" теперь стало проще. Для всех, кто мечтает побывать в горах - покататься на лыжах, подышать чистым воздухом или просто насладиться тишиной природы, - запустили новый автобусный маршрут №129 "Владикавказ - ВТРК "Мамисон", - говорится в сообщении.

Два новых автобуса малого класса, которые республика получила по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", будут отправляться с четверга по воскресенье из Владикавказа до курорта и обратно.

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии был запущен 15 марта. Его строительство велось командой института развития Кавказ.РФ совместно с правительством Северной Осетии и резидентами курорта. Координация работы возложена на Минэкономразвития России.

"Мамисон" станет центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.