В Крыму пройдет ежегодный форум представителей сфер туризма и гостеприимства

С 10 по 12 апреля 2025 года на курорте «Мрия» состоится четвертый ежегодный форум HoReCa Fest — ключевое событие для профессионалов сферы туризма и гостеприимства. Организатором выступит «Академия гостеприимства». Мероприятие объединит участников из 19 регионов России, 56 экспертов отрасли, а также международных гостей.

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Главная тема 2025 года — «Человекоцентричность: Новый уровень отношений бизнеса и человека». Форум станет площадкой для обмена опытом, поиска решений кадровых вызовов и укрепления престижа профессий в туризме. Среди спикеров:

Елена Победоносцева, совладелец компании UnoDosTres, автор книги «Все дело в людях, консультант по управлению персоналом;

Андрей Гавриков, эксперт в digital-маркетинге с 1999 года, автор бестселлера «Digital-маркетинг. Главная книга интернет-маркетолога», основатель Маркетингового агентства Completo и Академии Маркетинга MAED;

Оксана Масюкова, генеральный менеджер отеля “Арарат Парк Хаятт”;

Евгений Клочков, основатель ANG Group, идеолог, член международного бизнес-сообщества Beta Gamma Sigma; доктор делового администрирования, DBA.

Первый день форума станет пространством для обсуждения ключевых аспектов человекоцентричности в индустрии гостеприимства, а также внедрения стратегий, которые помогут участникам адаптироваться к современным вызовам и требованиям рынка. В программу включены изучение прикладных инструментов для построения правильных систем маркетинга и продаж для повышения эффективности бизнеса.

Второй день HoReCa Fest - платформа для обмена опытом между профессионалами индустрии, поиска оптимизации бизнес-процессов и внедрения устойчивого развития регионов. Панельные дискуссии и лекции затронут такие темы как государственная поддержка и маркетинг территорий, антикризисный менеджмент в условиях изменений, дефицит кадров в сфере и другие.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта “Мрия”:

«HoReCa Fest с кейсами от практиков, обучением и нетворкингом помогает бизнесу и представителям органов власти формировать прочные партнерские связи для достижения общих целей в туристической отрасли. Совместными усилиями мы можем эффективнее развивать внутренний туризм и популяризировать его среди жителей страны. Когда возможности путешествовать расширятся, у нас должны быть крепкие позиции и преимущества перед отдыхом за рубежом. Не менее важная цель - создать сильный туристический бренд России на международном рынке, который будет привлекать туристов и партнеров из других стран”.

Первый форум индустрии туризма и гостеприимства HoReCa Fest прошел на территории “Мрии” в 2022 году. За три года в нем приняли участие 7 000 представителей отрасли из России, Индии, Китая, Франции и стран СНГ.

Зарегистрироваться на HoReCa Fest и узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте форума.