Ежегодный Фестиваль Цветущей сакуры проходит в Крыму

До 25 апреля Японский сад премиального курорта “Мрия” приглашает гостей на праздник в честь цветущих сакур. В программе шоу японских барабанов, уличные спектакли по известным азиатским произведениям и инструментальная музыка народов Востока.

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На аллее Японского сада посажены более 40 деревьев розовой сакуры сорта Канзан и более 50 деревьев белой сакуры сорта Сомей Ёшино - все привезены из Японии. Символическое значение растения заключается в быстротечности, мимолетности человеческой жизни, которая проходит так же быстро, как и дни цветения нежных цветков.

© Пресс-служба

В течение апреля в Японском саду гости смогут насладиться спокойной и умиротворяющей атмосферой под цветущей сакурой. Кульминацией Фестиваля станет 19 апреля, когда состоится Праздник Сакуры. В этот день гости Японского сада увидят шоу барабанов KamiTaiko, выступление мультиинструменталиста Сергея Гасанова - известного мастера профессиональной устной традиции музыкальной культуры Востока, а также спектакль “Ёкай” и “Унесённые призраками” от уличного театра “Небесные бродяги”, погружающий в мир живых легенд Азии и волшебных историй. Они смогут примерить на себя кимоно в дополненной реальности и поучаствовать в тематических мастер-классах.

© Пресс-служба

В этом году традиционный формат Фестиваля Цветущей сакуры обновился: курорт “Мрия” решил продлить мероприятие на месяц, сохраняя традиции Японии, откуда пришел праздник. Событие стало магнитом для людей со всех уголков страны, мечтающих своими глазами увидеть волшебные аллеи, усыпанные цветами сакуры.