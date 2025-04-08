В Крыму пройдет триатлон Mriyathlon для спортсменов со всей России

6 и 7 сентября на южном берегу Крыма состоится масштабный триатлон, организованный курортом «Мрия» при поддержке Министерства спорта Республики Крым и администрации города Ялты. В мультигонке примут участие как опытные, так и начинающие спортсмены со всей страны, готовые испытать себя в условиях уникального природного ландшафта.

© Пресс-служба

Mriyathlon пройдёт в Крыму уже в третий раз. Проект курорта «Мрия» раскрывает спортивный потенциал полуострова, предлагая инфраструктуру для соревнований любого уровня. Благодаря развитой инфраструктуре региона и захватывающим маршрутам Крым имеет все шансы стать центром спортивного туризма России в ближайшие годы.

© Пресс-служба

Участники начнут соревнование с заплыва в акватории пляжа курорта «Мрия», продолжат велогонкой по живописному Южнобережному шоссе с панорамами горных массивов, а завершат забегом вдоль морского побережья и виноградников WINEPARK. Спортсменов ждут разнообразные дистанции с набором высоты от 250 до 2400 метров в форматах индивидуального и эстафетного участия:

SPRINT - плавание 0,75 км, велогонка 20 км (набор высоты - 900 м), бег 5 км (набор высоты - 250 м);

OLYMPIC - плавание 1,5 км, велогонка 40 км (набор высоты - 1800 м), бег 10 км (набор высоты - 500 м);

HARD 113 - плавание 1,93 км, велогонка 90 км (набор высоты - 2400м), бег 21,1 км (набор высоты - 900 м).

Для любителей организаторы подготовили фан-забег на 5 км и соревнования по плаванию на 1 или 2 км, позволяющие проверить выносливость.

© Пресс-служба

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта “Мрия”: “Мрия” — это не только курорт для отдыха, но и центр спортивной жизни Крыма. Мы способствуем популяризации здорового образа жизни, обеспечивая участников современных соревнований — от массовых забегов до интеллектуальных турниров — необходимой инфраструктурой. Благодаря уникальному ландшафту Крым становится одним из лучших направлений для спортивного туризма в России, а проект Mriyathlon укрепляет этот статус”.

© Пресс-служба

Для участников и их семей курорт подготовил специальные условия: комплиментарное участие в соревновании во время проживания, 15% скидку на восстановительные программы в оздоровительном центре Mriya Life, а также скидки до 20% на виллы и до 50% на размещение в отеле.

© Пресс-служба

Подать заявку можно до 13 августа.

Зарегистрироваться, узнать подробности о мероприятии и других бонусах для участников можно по ссылке на сайте.