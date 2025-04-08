В России могут запустить программу детского туристического кешбэка

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением запустить программу детского туристического кешбэка "Лето-2025" с компенсацией в размере 50% затрат на покупку путевок или туристических пакетов. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность запуска программы детского, семейного туристического кешбэка "Лето-2025", установив денежную компенсацию (кешбэк) в размере 50% стоимости путевки в детский лагерь, либо компенсировать 50% затрат на ребенка в случае его отдыха с родителями внутри России в рамках туристического пакета", - говорится в документе.

Миронов предлагает компенсировать затраты на проживание от двух ночей в гостинице, оздоровительном комплексе, санатории, пансионате, парк-отеле и других. При этом он предлагает установить предельный размер компенсации - до 25 тыс. рублей.

Миронов привел данные сервисов бронирования, согласно которым спрос на семейные туры в 2025 году упал на 17%, на детские авиабилеты - на 30%. Он отметил, что также значительно сократился объем продаж турпакетов в лагеря Краснодарского края, а стоимость путевок увеличилась на 15-20%.

"Все это делает детский летний отдых недоступным для большинства российских семей", - добавил парламентарий.

Он напомнил, что действовавшая в 2022 году программа детского туристического кешбэка в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" значительно повысила доступность детского отдыха внутри страны, в том числе для семей с невысокими доходами. Запуск программы кешбэка "Лето-2025 позволит организовать летний досуг для большого количества детей, укреплению института семьи и усилению мер поддержки российским семьям, считает Миронов.