Для туристов Крыма подготовили календарь цветений с дополненной реальностью

Календарь цветений с дополненной реальностью и карту отдыха со всеми ключевыми объектами, программами и акциями разработали для туристов в Республике Крым, сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

Ежегодно туристическая отрасль Крыма - отели, санатории, объекты показа, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства объединяются для совместной весенней информационной кампании "Расцветай в Крыму!". Ее координирует министерство курортов и туризма региона. В 2025 году туристический портала Крыма Travel Crimea представил традиционный календарь и карту цветений в обновленном формате.

В рамках кампании с апреля на туристическом портале Крыма Travel Crimea доступна подробная карта с координатами локаций и календарь цветений, весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, а также различные варианты отдыха в Крыму и способы комфортно добраться на полуостров.

"Мы хотим поделиться со всеми жителями России своим весенним теплом и приглашаем расцветать вместе с Крымом. Наших гостей ждут современные гостеприимные отели с развитой инфраструктурой и санатории, глэмпинги, царские дворцы и парки, обновленные исторические центры древних городов и прогулки по Большой Крымской тропе, доступные всем возрастам. Крым - это уникальный регион для оздоровления и семейного отдыха, с культурно-историческим наследием и комфортным отдыхом во всех ценовых категориях", - отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

В Крыму с апреля по июнь можно увидеть более 15 различных цветений, в это время на полуострове проходят концерты в лавандовых полях, фотосессии в садах и фестивали цветов - Парад тюльпанов в Никитском ботсаду, Фестиваль сакуры в Японском саду, Дни любования глицинией в Ялте и Фестивали роз. Чтобы гости полуострова не пропустили и быстро ориентировались в цветениях, для туристов разработан специальный календарь, особенностью которого в 2025 году стало применение технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта (ИИ).

"С помощью ИИ разработчики воссоздали образы поэтов и писателей, которые когда-то воспевали Крым и его природные красоты, а сегодня приглашают встречать весну на полуострове. Получить такое видеоприглашение можно на сайте проекта, наведя мобильный телефон на любой из цветков календаря цветений. В рамках кампании помощью нейросети была создана анимация с расцветающими яркими цветами вокруг достопримечательностей и отелей полуострова", - пояснили в Минкурортов Крыма.

Еще одной особенностью 2025 года стал цветочный маршрут в формате квеста - это возможность пройти по цветущему Крыму, собирая фотолокации, и получать в подарок косметику, созданную на основе крымских цветов и трав, лаванды и розы. Чтобы принять участие в квесте, нужно опубликовать свои фотографии во "ВКонтакте", после чего получить специальные наклейки и подарки в Туристско-информационном центре Крыма в Симферополе. Участники также смогут побороться за главный приз - сертификат на отдых в Крыму.

ТАСС - стратегический информационный партнер кампании "Расцветай в Крыму".