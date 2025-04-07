Популярность санаториев Ставрополья за год увеличилась

Санатории Ставрополья демонстрируют рекордный рост бронирования. Популярность курортов Кавминвод в этом году увеличилась на четверть в сравнении с 2024-м. При этом, по данным туроператоров, цены на лечение в здравницах края самые высокие по России.

«По Кавминводам прирост в этом году составляет 25% к показателям аналогичного периода прошлого года, по Крыму — 25−30%. Спрос превышает предложение: номерной фонд ограничен, а новых санаториев появляется мало. Глубина продаж путевок составляет 6−8 месяцев», — приводят статистику компании «Мультитур» в Российском союзе туриндустрии.

Между тем, по данным компании, курорты Кавминвод предлагают самые высокие цены по стране на лечение. Более доступен санаторный отдых в Крыму и Краснодарском крае, а самым бюджетным направлением являются здравницы Белоруссии.

«Туры с лечением бронируются в среднем на 8−10 суток. Растет и количество бронирований без лечения продолжительностью 5 суток. Туристы уже на месте докупают необходимые процедуры», — говорится в сообщении.

В целом по стране цены на отдых в санаториях на летний сезон 2025 года, по оценке экспертов, выросли на 15−20%.

«В среднем подорожание по югу России и по многим другим регионам составило 15−18%, в ряде случаев 20% и более», — прокомментировал соруководитель комитета РСТ по санаторно-курортной деятельности Дмитрий Богданов.

Этой весной санаторная путевка в среднем обходится отдыхающим от 5 тысяч рублей в сутки, включая проживание, трехразовое питание, консультации врача, лечебные процедуры. В санаториях класса люкс стоимость отдыха с лечением может достигает 50−60 тысяч рублей в сутки. В межсезонье туристы, приезжающие на Ставрополье, отдают предпочтение санаториям с бассейнами.

В других регионах Северного Кавказа, где развито санаторно-курортное направление, повышенный спрос отмечают на санаторий «Каспий» в Дагестане. По данным компании «Алеан», он уже загружен на лето, но при этом есть места на майские праздники.