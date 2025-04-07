Миллионный иностранец получил электронную визу в Россию

Российскую электронную визу 5 апреля получил миллионный иностранец, им стал гражданин Китая, сообщили в МИД РФ.

"5 апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить Российскую Федерацию с туристической целью", - отмечается в сообщении дипведомства.

Как указали в МИД РФ, количество единых электронных виз, выданных с начала запуска этого проекта 1 августа 2023 года гражданам 64 иностранных государств, имеющих право на ее получение, составило 78% от числа виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств, вместе взятых.