Петербуржцы возмутились из-за повышения цен на южные поезда

Туристы из Петербурга негодуют – в эти выходные они намеревались купить билеты на поезд № 35 «Северная Пальмира», чтобы отправиться в июле в Адлер. Многие мониторили ситуацию задолго до даты своей поездки, дабы быть в курсе спроса и цен. И когда в день икс открыли систему бронирования, ахнули:

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«Почему так сильно выросла стоимость? Еще накануне в пятницу было намного меньше – на четверых в районе 45 тыс., а сегодня уже достигло 70 тыс. Это нормально? Билеты подорожали почти вдвое. С чем это связано?» – такими вопросами задаются пассажиры в соцсетях РЖД.

Их смущает, что ситуация не единичная и не характерна только для одной конкретной даты или направления:

«Это ведь неадекватные цены на “Северную Пальмиру”. Сегодня пришлось покупать обратные билеты из Адлера. Хотя туда в июньском поезде обошлись намного дешевле».

Попутно туристы отмечают, что повысились ценники и на остатки билетов с датами отправления в мае и июне. Туристы предполагают, что неожиданное изменение ценовой политики связано с новой льготой для детей – в составе «Северной Пальмиры» есть двухэтажные купе, где дается скидка в 50%. А плацкарты нет.

«Северная Пальмира» пользуется спросом у туристов с берегов Невы, поскольку это самый быстрый состав до Черного моря – в пути он проводит 37,5 часа. Остальные варианты на 15 часов дольше, хоть и дешевле. Теперь, считают недовольные, многие откажутся:

«Нам на самолете те же деньги, и даже чуть дешевле».

На текущий момент в системе бронирования доступны нижние полки в купе за 21,9 тыс. руб., верхние – за 17,7 тыс. Эти цены актуальны для всех дат в начале июля. Если же выбрать авиаперелет, то здесь предложения начинаются от 16 тыс. в одну сторону. За эту сумму без багажа готов отвезти Smartavia. Самый доступный вариант с чемоданом у них же – 18,8 тыс. По цене купейной полки есть предложения у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Nordwind. Самые бюджетные round trip в июле предлагает нацперевозчик – можно слетать за 32 тыс с чемоданом cabin size, а за 38 тыс. с багажом.

Еще один вариант для петербуржцев, желающих оказаться на море, – выбирать нефирменные поезда, которые идут в Сочи более двух суток. Здесь плацкарту предлагают от 7,1 тыс. руб., а купе – от 12,8.

Ранее TourDom.ru писал, что «Гранд Сервис Экспресс» поддержал повышение сбора для пассажиров за возврат ж/д билетов до 10% от стоимости проезда.