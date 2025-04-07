Спрос на отдых в Крыму резко вырос весной

Данные туроператора, которые приводит портал TourDom.ru., ключевым фактором, обусловившим всплеск популярности данного направления среди граждан России, стала его ценовая доступность. Представители туроператора «Алеан» подчеркивают, что Крым выгодно отличается от других регионов, предлагая более низкие цены даже при большей длительности поездки, а также предоставляя специальные предложения для жителей ЮФО.

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В частности, средняя стоимость туристической поездки на полуостров составляет 101 тысячу рублей. Для сравнения, аналогичный отдых в Сочи обойдется отдыхающим в 110 тысяч, а в Геленджике – в 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что остров Комино, расположенный у берегов Мальты, столкнулся с экологической проблемой из-за массового туризма. Также были названы главные железнодорожные пути, которые обновят в Ленобласти до 2036 года.