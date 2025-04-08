Чем грозит новое ЧП природе и туристам Анапы

Анапа до сих пор не пришла в себя после ЧП с танкерами «Волгонефть», которые потерпели крушение в Керченском проливе. Волны Черного моря продолжают выбрасывать мазут на пляжи курорта. И вдруг новое испытание: на берег вынесло сгустки пальмового масла. Угрозу природе специально для «Кубань Информ» оценил эколог Вениамин Голубитченко.

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Масляный снег

5 апреля береговая линия возле станицы Благовещенской в Анапе покрылась белыми хлопьями. Необычное вещество первыми обнаружили жители курорта, о чём сразу написали в социальных сетях.

Позже выяснилось, что зона загрязнения растянулась на десять километров. Прямо до поселка Волна, что в Темрюкском районе. На место выехали специалисты надзорных органов, провели анализ вещества и подтвердили: белые хлопья — это пальмовое масло.

«Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения», — Оперштаб Кубани.

Кто разлил масло?

Точной версии загрязнения до сих пор нет. По одним данным, утечка масла произошла с судна, по другим – вещество специально, но незаконно сбросили в море. Третье предположение – в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел, произошла авария.

Последней версии придерживаются сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат и член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

«В порту Тамань есть предприятие, занимающееся импортом пальмового масла в больших объемах. Поэтому в том районе, я думаю, маслу неоткуда взяться, кроме как оттуда. Судя по видео, белых хлопьев на побережье достаточно много. Значит, это не какой-то небольшой контейнер у кого-то уплыл. Возможно, произошла какая-то техническая проблема, аварийная ситуация при перевалке или перевозке груза в порту Тамань или на подходе к нему», — Эколог, член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Как столько пальмового масла оказалось за бортом, еще предстоит установить. Но морское течение его быстро разнесло в разные стороны и выбросило на берег около Анапы и Темрюкского района.

Отсчет начался

Пальмовое масло, по сути, это растительный жир. При низких температурах вещество превращается в белые жирные сгустки. Таять они начинают при плюс 40 градусов и выше. Сейчас, считает эксперт, собрать масло и утилизировать его сложности нет. В ином случае курорты ждет новая экологическая проблема.

«Самая главная проблема заключается в том, чтобы его (масло – прим. ред) быстро собрать, потому что, если потеплеет, то на солнышке оно расплавится и тогда всё будет гораздо сложнее. И самое главное, тогда уже появятся негативные последствия. Сейчас оно кусками плавает, просто собрали и всё», — Эколог Вениамин Голубитченко.

Негативные моменты

Сейчас масло в виде небольших кусков практически не оказывает влияние на живые организмы. Но как только начнет плавиться, появится масляная пленка. Она, по словам эксперта, «практически прекращает газообмен между атмосферой и морской водой, обволакивает дыхательные органы многих морских животных».

Кроме того, в список негативных моментов можно добавить загрязнение уникального песка Анапы. Туристы после купания в море и отдыха на пляже получат не загар, а масленую пленку на теле, дарящую неприятный запах.

«Если быстро всё сделать, то проблемы в принципе большой возникнуть не должно. Пальмовое масло практически не токсично для животных и растений до тех пор, пока оно не расплавится и не начнет обволакивать масляной пленкой», — Член общественного экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Серьезной угрозы здоровью человека и животных, как от нефтепродуктов нет, подчеркивает эксперт.

Отметим, что волонтеры уже вышли на уборку масленых сгустков. Параллельно почти четыре месяца идет борьба с ежедневными выбросами мазута.