Майские в Кабардино-Балкарии: гид для туриста

Стандартный «джентльменский» набор достопримечательностей, не посетив которые вы как бы не посетили КБР: Приэльбрусье, Голубые озера, Верхняя Балкария, Чегемские водопады. Не стоит отвергать и обзорную экскурсию по Нальчику, особенно если вы в городе впервые. Экскурсия по Нальчику обойдется от 3500 рублей, а в горы — от 12 000 рублей в зависимости от размера группы и маршрута.

Приехать в Приэльбрусье можно не только в составе экскурсии, но и маршруткой, которая выезжает с автовокзала «Северный» в Нальчике. Расписанием лучше интересоваться по телефону, оно может не соответствовать тому, что указано на сайте. Билет стоит 300 рублей.

Добравшись до Азау или Чегета, вы, конечно, захотите прокатиться на канатке. Прогулочный билет на гондольную дорогу на Азау для взрослого обойдется в 2300 рублей, а детский — в 1300. В стоимость входит подъем до станции «Гарабаши» (3847 м) и спуск обратно. На «Кругозоре» (3000 м) и «Мире» (3500 м) стоит погулять, пофотографироваться и заглянуть в кафе за хычинами и горным чаем — когда еще доведется перекусить на такой высоте?

Занять себя можно и несложными походами, не поднимаясь на канатке вверх. Дорога до водопада Азау займет полчаса. К водопадам Терскол и Девичьи косы тоже можно сходить, но расстояние там значительно больше, на каждый из этих походов лучше заложить часов по шесть.

Голубые озера и Верхнюю Балкарию, расположенные в Черекском ущелье, стоит планировать на один день. Голубые озера находятся примерно в 30−40 минутах езды от Нальчика. Это группа естественных водоемов, часть из которых является карстовыми. На Нижнем и Верхних озерах есть зиплайн для любителей добавить в отдых немного адреналина. В Верхней Балкарии стоит погулять по руинам аула Кюнлюм, чтобы добраться до башни Абаевых. Тропа к башне отмечена указателями, старайтесь с нее не сходить, чтобы не подвергать опасности себя и не способствовать дальнейшему разрушению аула.

Поездку на Чегемские водопады можно объединить с визитом на парадром «Флай Чегем» и в село Эль-Тюбю. Это прекрасная возможность увидеть живописные водопады, прогуляться к древним склепам и сакле известного поэта Кайсына Кулиева, а потом насладиться видами ущелья, летая над ним на параплане.

Где остановиться?

Общеизвестный факт — чем ближе праздники, тем меньше выбор жилья и выше цены на него. Так что бронировать лучше как можно раньше. В Нальчике жилье можно найти в среднем от 3500 до 5000 рублей за ночь. Так, отель Avenue предлагает номера по 3960 рублей за ночь, парк-отель «Нальчик» в Атажукинском саду — по 4970 рублей, гостиница Una — по 4387 рублей.

Цены на номера и квартиры в Приэльбрусье начинаются от 5000 рублей за ночь. Ночь в отеле «Чипер Азау» обойдется от 5000 рублей, в Ozz Hotel Elbrus — от 6000 рублей, в бутик-отеле Element — от 11 000 рублей. Чем ниже цена за жилье, тем дальше от самого курорта вы окажетесь. Помните об этом, делая выбор.

Верхняя Балкария и парадром «Флай Чегем» также предлагают варианты размещения, подходящие для любого кармана. Самые бюджетные номера можно найти по цене от 1800 рублей за ночь, но на майские праздники свободных мест практически не осталось.

Что поесть?

Нельзя уехать из Кабардино-Балкарии, не отведав балкарских хычинов и кабардинского гедлибже. Самые распространенные национальные блюда есть во многих заведениях. В Нальчике стоит навестить «Мельницу» в курортной зоне и всеми любимые кафе на берегу Курортного озера — их там целый ряд, начинающийся с «Кууанча». Ресторанной подачи от этих кафе ждать не стоит, но зато компания из трех человек может до отвала наесться в пределах 1500−2000 рублей.

В Приэльбрусье советовать какие-то отдельные кафе или рестораны нет особого смысла. Набор блюд примерно одинаковый, а продукты свежие, поскольку производят все в соседних селах. Обязательно пробуйте шашлык, хычины и запейте все это айраном или горным чаем.

В Верхней Балкарии кафе сразу несколько. Распложены они довольно кучно, а кухня примерно одинаковая. Наибольшей популярностью у туристов пользуются «Караван» и «Тау-Эль». И все же ориентироваться лучше на количество экскурсионных автобусов на парковке. Чем их больше, тем дольше придется ждать заказ.

В Чегемском ущелье вполне можно выбрать любое заведение на водопадах или добраться до парадрома и поесть уже там. Помните: хычины в местном кафе поистине монструозных размеров, больше одного вы вряд ли сумеете одолеть.

Что привезти?

Самые распространенные сувениры — папахи и кинжалы, настоящие или в виде магнитиков на холодильник и брелоков, мед, сыр, горный чай и, конечно, вязаные или валяные вещи из натуральной шерсти.

Приобрести все это можно на Козьем рынке в Нальчике или на рынках прямо в горах. В Приэльбрусье, недалеко от поляны Азау, есть удобная ярмарочная площадь с уютными магазинчиками. На Голубых озерах и Чегемских водопадах рынки предоставляют примерно тот же ассортимент. Но есть разница в цене, пусть и незначительная. Дешевле всего обычно в Чегемском ущелье, но стоит помнить, что ассортимент схож, а не идентичен. Возможно, пришедшиеся по сердцу носочки или кружку с надписью в другом месте вы уже не найдете.