Туристов предупредили о росте очередей на границе Крыма с Херсонщиной

Автомобильные очереди на пунктах пропуска на административной границе Республики Крым с Херсонской областью, в особенности в Джанкое, могут вырасти в преддверии майских праздников, предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

"Управление в преддверии майских праздничных и выходных дней информирует граждан о возможном увеличении транспортного потока через автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", расположенных на административной границе Республики Крым с Херсонской областью. Наиболее активный пассажирский и транспортный потоки в эти дни прогнозируются в пункте пропуска "Джанкой", - говорится в сообщении.

В управлении принимают дополнительные меры для быстрого прохождения досмотра в этом пункте пропуска, функционируют все полосы движения и модули проверки документов у граждан. Пункт пропуска работает круглосуточно без перерывов и выходных, отметили в ФСБ. При этом близость расположения пунктов пропуска к зоне проведения СВО требует дополнительных мер безопасности: в районах действия сигнала о ракетной опасности прекращается движение автотранспорта, пункты пропуска приостанавливают работу, а граждан направляют в безопасные места.