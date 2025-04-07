Владельцы катеров больше не будут нарушать покой отдыхающих

Проект приказа о введении обновленных правил МЧС разместило на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает ИА DEITA.RU.

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Спасательные жилеты обяжут носить даже во время стояния на якоре. Эти правила станут обязательными для всех хозяев и пассажиров катеров. Также им запретят швартоваться под ЛЭП и заправляться с нанесением вреда экологии.

Кроме того, особо в новых правилах прописано требование соблюдать безопасный скоростной режим. Гонки на катерах вблизи пляжей и пристаней станут причиной административного наказания для участников и инициаторов.

Таким образом, владельцам катеров запретят гнать волну у пляжей и пирсов. Сейчас это актуально - многие отдыхающие сталкиваются с явлением, когда после гонок на пляжи выкатывается волна, несущая опасность для отдыхающих, и особенно - для детей. В разгар пляжного сезона это явление особенно распространено в Приморском крае.

Наконец, спасательные жилеты станут обязательными для любителей покататься на водных лыжах и надувных буксируемых устройствах. Индивидуальные спасательные средства должны иметь сертификат соответствия, обязательно соответствовать размеру и массе лиц, их использующих. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает «Парламентская газета».