Во сколько обойдется отдых на круглогодичном курорте в Приморье

Стоимость отдыха на круглогодичном морском курорте в бухте Алеут Приморского края, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", составит 17,5 тыс. рублей в сутки на одного человека. Об этом рассказала ТАСС министр туризма региона Наталья Набойченко.

"На территории Хасанского муниципального округа Приморского края в бухте Алеут планируется строительство круглогодичного морского курорта "Приморье". Проект реализуется на территории 195 га, стоимость проекта составляет 30 млрд рублей. В рамках реализации проекта планируется строительство гостиниц разной звездности на 3,8 тыс. номеров, концерт-холла, термального и спа-комплекса, банного комплекса, спортивного центра. Средней чек поездки составит 17,5 тыс. рублей на человека в день. Срок реализации проекта 2024-2031 годы. Первая очередь курорта будет введена в 2027 году", - сказала Набойченко.

Она добавила, что юг региона привлекает отдыхающих и инвесторов, готовых вкладывать средства в туризм.

"Самое очевидное преимущество - природно-климатическое. Здесь не чувствуется влияние холодного течения из Охотского моря, и температура воды у побережья часто на 3-5 градусов теплее, чем во Владивостоке. Прибавьте к этому морской биосферный заповедник и самый южный остров России - остров Фуругельма, возле которого можно увидеть нерп и белух, а на самом острове - перелетных птиц со всего мира", - продолжила Набойченко.

Она отметила, что Хасанский округ ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, но пока территория не всегда может удовлетворить спрос на комфортный и безопасный отдых.

"То, что составляет трудности для туристов, представляет собой возможности для бизнеса. Только за последние три года в Хасанском округе реализован десяток проектов по созданию баз отдыха и загородных отелей. Это проекты с объемом инвестиций 100-200 млн рублей каждый и каждый прибавил по 20-30 номеров для проживания туристов", - сказала министр.

О развитии инфраструктуры

Федеральный круглогодичный морской курорт станет локомотивом экономического развития территории. В округе планируется модернизировать электросети, построить мусороперегрузочную станцию, что позитивно скажется на развитии туристического потенциала региона.

"Действия инвесторов - и по местным проектам, и по федеральному курорту - высветили весь комплекс задач, которые необходимо решить, чтобы обеспечить толчок к развитию всего Хасанского округа, всего юга Приморья как туристической дестинации, как круглогодичной курортной области. Безусловно, строительство такого масштабного проекта связано с тщательной подготовкой и проработкой многих вопросов, начиная от формирования земельных участков, определения потребности в инженерной и транспортной инфраструктуре. Сегодня уже определены необходимые мощности электро- и водоснабжения, водоотведения для обеспечения строительства объектов курорта, запуска первого этапа. Все объекты инженерной инфраструктуры находятся в стадии проектирования", - уточнила министр.

Она добавила, что если не развивать коммунальную инфраструктуру округа, то реализация новых проектов в сфере туризма будет невозможна. По ее мнению, развитие сферы туристических услуг привлечет в Хасанский округ и дополнительное население - людей, которые будут работать на этой территории.

О единой курортной зоне

"Юг Приморья, Хасанский округ должен стать единой курортной зоной, чтобы круглый год принимать туристов из всех регионов России и зарубежных стран", - подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в бухте Экспедиции Хасанского округа планируется построить гостиничный комплекс общей площадью 20 тыс. кв. м. Предполагаемый объем российско-китайских инвестиций может составить 230 млн юаней (более 2,6 млрд рублей).

Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" предусматривает строительство 10 современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Ежегодно федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 10 млн туристов. Будут созданы 90 тыс. новых рабочих мест, более 70 тыс. новых номеров.

Весной 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил президенту РФ Владимиру Путину, что более 7 млрд рублей будет направлено на создание обеспечивающей инфраструктуры круглогодичного морского курорта в Хасанском районе Приморья.