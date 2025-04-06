Эксперты поделились прогнозами стоимости туров к Черному морю

Два туроператора по России поделились с «ТурДомом» информацией о ценах на туры к Черному морю и факторах, которые на них сейчас влияют. Так, по данным компании «Дельфин», тур в Крым на лето (без учета стоимости проезда. – Ред.) сейчас продается в среднем за 114 тыс. руб. (в Краснодарском крае – 129 тыс. – Ред.). Туристы планируют провести на Крымском полуострове 10 ночей, обычно это поездка для 2–3 человек, так как многие отправляются к морю семьями.

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В национальном туроператоре «Алеан» средний чек по Крыму составляет 101 тыс. Для сравнения: за размещение на 9 дней в Сочи туристы платят 110 тыс., а в Геленджике – 150 тыс. Самые дорогие бронирования у туроператора в Анапе – один заказ составляет более 162 тыс. руб., так как на этом курорте туристы чаще выбирают «все включено» (в Анапе расположено несколько отелей 4–5 звезд сети Alean Collection. – Ред.).

Едва ли не на каждом отраслевом мероприятии красной нитью проходит одна и та же мысль – конкуренция за туристов растет.

«Крым дешевле других направлений даже при большей продолжительности тура из-за демократичных цен, наличия акций для жителей Южного федерального округа. До полуострова проще добраться именно жителям соседних регионов, они составляют значительную часть аудитории крымских курортов», – объяснили в «Алеане».

Бронирования крымских гостиниц сейчас идут опережающими темпами. Так, по данным компании Travelline, в конце марта – начале апреля продажи выросли на 49%. Краснодарский край, наоборот, недополучил порядка 6%. Очевидно, что спад объясняется сложной ситуацией на пляжах Анапы из-за выбросов мазута.

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», говорит, что на Анапу проходится ¼ продаж отдыха в Краснодарском крае. По его словам, сейчас отельеры Анапы ждут положительного заключения Роспотребнадзора о пригодности пляжей к купанию и стараются удержать цены. Однако ближе к началу сезона спрос все-таки придется стимулировать спецпредложениями, так как значительная часть номерного фонда недозагружена. И вот тогда средний чек отдыха в Крыму и Краснодарском крае, скорее всего, сравняется.