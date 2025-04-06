Сотни туристов покорили гору Рай-Из

Горные вершины Полярного Урала в минувшие выходные стали центром притяжения для путешественников со всего Ямала и других регионов России. Сотни активных и смелых туристов преодолели семикилометровый маршрут и достигли высоты 868 метров над уровнем моря, покорив гору Рай-Из.

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Для участников были организованы разминка с профессиональными спортсменами, трансфер на вездеходах, посещение бывшей метеостанции, а также горячий чай и уха. Покорители Рай-Иза увезли с собой незабываемые впечатления, живописные фотографии и массу положительных эмоций.

Организаторами мероприятия выступили «Центр активного отдыха и туризма» из Лабытнанги и туристическая компания «Discover Yamal».

Ранее жители Ямала выбрали название для нового туристического маршрута. Конкурс проходил с 13 по 31 марта.