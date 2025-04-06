Горин сообщил, кто из туристов сильнее защищен от форс-мажоров

В случае возникновения сложной ситуации во время отдыха организованные туристы находятся в наиболее выгодном положении, поскольку за них отвечает туроператор. Об этом Общественной Службе Новостей заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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Эксперт пояснил, что операторы несут ответственность за туристический продукт, в который входят перелет, гостиница, предоставление оплаченной страховки, трансфера и экскурсий. Вместе с тем он отметил, что все финансовые расходы в поездке остаются личной ответственностью отдыхающего.

«В период форс-мажоров стороны освобождаются от выполнения обязательств. Но организованные туристы защищены больше, так как туроператор, организовавший поездку, помогает своим туристам. Этому есть подтверждения в последние годы», — сказал Горин.

Вице-президент РСТ напомнил, что в период пандемии международное воздушное сообщение было прекращено и туроператоры помогали российским туристам вернуться домой.

Ранее «Парламентская газета» писала, что 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах, включая Таиланд. Как сообщил Горин, в Бангкоке на момент землетрясения находилось около 600 российских туристов, при этом в целом в стране — около двух тысяч.

Между тем газета «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на результаты опроса отмечает, что наиболее безопасными для туризма странами, по мнению россиян, являются Республика Беларусь, Китай и Япония. В тройке опасных стран оказались Израиль, Иран и Мексика. Среди проблем, с которыми туристы сталкиваются чаще всего, можно выделить заболевания респираторными инфекциями, травмы и проблемы с желудочно-кишечным трактом.