Туротрасль Крыма столкнулась с кризисом

Туротрасль Крыма столкнулась с кадровым кризисом
В Крыму наблюдается острая нехватка кадров в гостинично-ресторанной сфере, что создает серьезные трудности для функционирования малых объектов размещения. Об этом заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
По её словам, кадровый дефицит остаётся системной проблемой регионального туризма. Несмотря на локальные попытки решить вопрос, многие учреждения продолжают сталкиваться с трудностями при найме персонала, особенно в высокий сезон.
В качестве одного из решений Стамбульникова предложила активнее вовлекать молодежь и не ограничиваться поиском только опытных специалистов. Она отметила, что студенты из Крыма и материковой части России могут стать перспективным кадровым резервом. По её мнению, важно не бояться инвестировать в обучение и адаптацию молодых сотрудников через стажировки и практики.
Кадровая проблема, как подчеркнула эксперт в эфире «Радио Крым», напрямую влияет на качество туристического сервиса и может сдерживать развитие отрасли, особенно в условиях нарастающего спроса со стороны российских путешественников.
Также накануне в Крыму поддержали новый госстандарт для винных карт ресторанов. Кроме того, четыре объекта «Ханского дворца» в Бахчисарае остаются в процессе реставрации.