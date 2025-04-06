Туротрасль Крыма столкнулась с кризисом

В Крыму наблюдается острая нехватка кадров в гостинично-ресторанной сфере, что создает серьезные трудности для функционирования малых объектов размещения. Об этом заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

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По её словам, кадровый дефицит остаётся системной проблемой регионального туризма. Несмотря на локальные попытки решить вопрос, многие учреждения продолжают сталкиваться с трудностями при найме персонала, особенно в высокий сезон.

В качестве одного из решений Стамбульникова предложила активнее вовлекать молодежь и не ограничиваться поиском только опытных специалистов. Она отметила, что студенты из Крыма и материковой части России могут стать перспективным кадровым резервом. По её мнению, важно не бояться инвестировать в обучение и адаптацию молодых сотрудников через стажировки и практики.

Кадровая проблема, как подчеркнула эксперт в эфире «Радио Крым», напрямую влияет на качество туристического сервиса и может сдерживать развитие отрасли, особенно в условиях нарастающего спроса со стороны российских путешественников.

Также накануне в Крыму поддержали новый госстандарт для винных карт ресторанов. Кроме того, четыре объекта «Ханского дворца» в Бахчисарае остаются в процессе реставрации.