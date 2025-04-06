Путешествие на трамвае: как посмотреть достопримечательности Москвы

Московский трамвай отмечает день рождения. 6 апреля 1899-го открылось движение первых вагонов на электрической тяге, а 7 апреля того же года начал работу первый маршрут электрического трамвая от Бутырской Заставы до Петровского парка. Сегодня трамвайная сеть охватывает 86 районов. Это любимый москвичами и туристами вид городского транспорта. За прошлый год на трамваях было совершено более 190 миллионов поездок.

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Горожане ценят современный низкопольный транспорт за экологичность, просторность салона и внутренний комфорт. Путешественники отмечают плавный ход по обособленным путям, что позволяет рассматривать окрестности и добираться до достопримечательностей как в историческом центре, так и в отдаленных округах.

Для самостоятельных путешествий

По словам краеведа Марины Чусовой, трамвайные маршруты хорошо подходят как просто для знакомства с Москвой, так и для более глубокого изучения ее истории. Два года назад она победила в конкурсе «Покажи Москву!», составив экскурсию на трамвае по маршруту от станции метро «Октябрьская» до Шаболовских прудов.

«Маршрут № 26 для меня и, думаю, многих пассажиров уникальный. Только представьте, начинается он у старинного трамвайного депо. По пути можно увидеть знаменитую Шуховскую башню, Донской монастырь, посмотреть на дачу “Голубятня”, остановиться у пруда Бекет. Эта поездка станет прекрасным поводом для того, чтобы погрузиться в историю Канатчиковой дачи, увидеть усадьбу Черемушки-Знаменское и выяснить, куда все-таки вела Шаболовская дорога», — рассказывает Марина Чусова.

Одним из самых живописных она считает маршрут трамвая № 39 — он проходит от станции метро «Университет» до «Чистых прудов». Цифровой туристический сервис Russpass составил для него бесплатный аудиогид.

По данным столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажиры ежедневно совершают на трамваях около 730 тысяч поездок. Самым востребованным является маршрут № 17. По нему можно доехать до Останкинской башни и дворцово-паркового ансамбля «Останкино» XVIII века, а также до одного из участков парка «Яуза».

Всего в Москве действует 35 трамвайных маршрутов. Самый новый из них — № 2 — был открыт в 2024 году. Она начинается от Курского вокзала, проходит мимо Спасо-Андроникова монастыря и жилых домов XIX века, по шоссе Энтузиастов мимо парадных сталинских зданий и соцгородка Дангауэровка, завершается путь у экотропы в природно-историческом парке «Измайлово».

По одному из старейших маршрутов ходит трамвай под литерой А, так называемая Аннушка. Он появился в Москве в 1911 году. «Аннушка» прокатит по Чистопрудному, Покровскому и Яузскому бульварам. В пути можно будет полюбоваться Большим Устьинским мостом и отличными ракурсами парящего моста в парке «Зарядье» и высотки на Котельнической набережной. Кроме того, это путешествие даст возможность окунуться в атмосферу уютных улочек Замоскворечья. На трамвае А можно добраться до Крутицкого подворья и Покровского монастыря.

Для поездок в компании гида

Горожане и туристы могут выбрать трамвайные прогулки по Москве в сопровождении гидов. Например, экскурсионное бюро «Метротур» предлагает вечерний тур «Путешествие по Москве на ретротрамвае»: из окон «Татры Т2» 1960 года выпуска видны панорамы города от Волочаевской улицы до станции метро «Чистые пруды».

«На экскурсиях в метро, автобусах, трамваях, на речных судах важно рассказать историю не только самого вида транспорта, но и каждого района, по которому проходит маршрут», — замечает географ доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Иван Митин.

О том, на какие пешеходные прогулки Russpass рекомендует отправиться этой весной, можно узнать здесь и в специальном разделе сервиса «Весна в Москве».

Цифровой туристический сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он вырос в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.