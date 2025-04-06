В конкуренцию за туристов включились банки и ретейлеры

Конкуренция за туристов растет: все чаще при заказе услуг они пользуются туристическими сервисами банков и агрегаторами. Что могут противопоставить им традиционные участники рынка – туроператоры и турагенты? Этот вопрос редакция вынесла на обсуждение в ходе эфира в Zoom, к которому присоединились эксперты.

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Как обратил внимание ведущий, главный редактор TourDom.ru Дмитрий Даниленко, по статистике компании Travelline, приложение Т-Банка уже фигурирует в рейтинге главных каналов продаж для отелей России. Есть там и ретейлер Ozon, для которого туризм не основной бизнес.

Едва ли не на каждом отраслевом мероприятии красной нитью проходит одна и та же мысль – конкуренция за туристов растет.

В ходе эфира Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру», отметила, что банки и ретейлеры не создают турпродукт. Они вряд ли ставят цель зарабатывать именно на туризме, для них главное – удержать клиента внутри своих экосистем за счет удобства заказа различных услуг в одном приложении. Турбизнес для банков в этом плане не конкурент, так как он как раз занят созданием и реализацией продукта – и туров, и отдельных услуг.

Такое же мнение высказала Екатерина Бежанова (директор по стратегическому развитию «Онлайнтурс») – все, что продается в приложениях у банков, создают не они сами, а их партнеры, в том числе из турбизнеса.

«Банковские сервисы для туризма – это не зло, а добро. Они раскачивают рынок и стимулируют к поездкам».

У банков в этом плане есть чему поучиться, так как их приложения подкупают и удобством использования и применением разных поощрений – в виде кешбэка и т. д. Гораздо большую опасность для турбизнеса в перспективе представляют не банки, а иностранные агрегаторы.

«Когда снимут санкции, то к нам стремительно вернутся и Booking.com и Airbnb. И пока этого не произошло, нужно показать клиентам, что у турбизнеса есть такой же сервис и быстрота реакции», – сказала Любовь Воронина.

Передышку надо использовать, чтобы прокачать сервис.

Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью Fun&Sun, добавила, что совершенствуют свои предложения и отечественные агрегаторы. В перспективе они попытаются интегрировать к себе на площадки как можно больше зарубежных услуг, конкурируя тем самым с туроператорами, так же как это делает Booking.com.

«Однако ни одна из отечественных платформ пока даже близко не подошла к тому уровню сервиса и юзабилити от Booking.com», – высказалась Любовь Воронина.

По ее мнению из отечественных площадок быстрее всего развивается Яндекс.Путешествия, «но даже с его ресурсами до Booking.com еще далеко, чего уж говорить о туроператорах». Однако у турбизнеса есть свой козырь – туры с чартерной и блочной перевозкой.

«Это ценовой лом, который никто не может перебить».

Екатерина Бежанова согласилась:

«По массовым направлениям у туроператоров цена всегда выгоднее, чем у Booking.com» (особенно с учетом двойной конвертации, с которой сталкиваются при бронировании обладатели карт зарубежных банков. – Ред.).

По словам Ольги Ивановой, у туристов есть стереотип, что при покупке тура они ограничены в выборе и поэтому лучше собрать все самому. Однако современный туроператорский продукт уже давно вариативен. Можно лететь чартером или регулярным рейсом, добавить индивидуальный трансфер, дополнительные страховки, менять продолжительность поездки.

Есть еще один стереотип – Booking.сom разрешает бронировать без предоплаты, а туроператоры нет. Это не совсем так. Раннее бронирование позволяет оплачивать туры частями, начиная с символической суммы в 10%. Однако клиент должен учитывать валютные риски – если рубль ослабеет, то большую часть стоимости придется оплачивать по менее выгодному курсу.

Чего действительно не хватает туроператорам, а также отечественным конкурентам Booking.com, так это продуманной системы фильтров, позволяющей быстро находить нужные предложения и получать рекомендации, исходя из предпочтений. Это зона роста, над которой еще нужно поработать.

Возвращаясь к теме сервиса, Ольга Иванова привела пример, как туроператор может его улучшить – Fun&Sun добавил в приложение возможность оперативно получить помощь.

«Не понравился номер в отеле? Ты сразу пишешь, это с помощью искусственного интеллекта отправляется нужному человеку, и он решает вопрос».

Такой уровень поддержки повышает лояльность клиентов.

Однако Екатерина Бежанова обратила внимание, что с точки зрения турагентств о благополучии клиентов должны заботиться именно они.

«Ценность турагентов сейчас измеряется уровнем сервиса. Это то, что они могут дать сверх цены и кешбэков. Именно поэтому так популярны консьерж-сервисы».

По мнению Екатерины Бежановой, туроператорам нужно внедрять такие решения, которые повышают вовлеченность агентств в сервисную работу с клиентами. Чтобы вопросы замены номера, покупки экскурсий, заказа цветов или фруктов в номер решались через турагентства в режиме онлайн. Иначе им будет сложно объяснить туристам, почему покупать нужно именно у них.

Уже после окончания дискуссии корреспондент «ТурДома» получил еще одно мнение – от Надежды Найдис, директора департамента продвижения PAC Group. Она согласна: «экосистемы» и агрегаторы оттягивают аудиторию туристов, которые любят сами принимать решения и получать награду в виде кешбэка и участия в программах лояльности.